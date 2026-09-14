Опытный путешественник побывал в Португалии и назвал 6 основных ошибок, которых следует избегать

Перед поездкой в другую страну стоит узнать не только о популярных местах, но и об особенностях поездки. Советы туристов, которые уже побывали там, помогут лучше спланировать маршрут, распределить время и избежать распространенных ошибок.

Редактор Business Insider Тимоти Мур рассказал о собственном опыте двухнедельного путешествия в Португалию вместе с мужем.

Какие ошибки могут совершить туристы во время путешествия по Португалии?

Приехать слишком рано и не продумать, где оставить багаж

Рейс пары прибыл в Португалию в 9:45 утра, после чего они сразу отправились в Порту. Однако туристы арендовали квартиру без стойки регистрации и возможности раннего заселения. В результате им пришлось несколько часов ходить с багажом, прежде чем они смогли оставить вещи на хранение. Отдохнуть после дороги удалось только ближе к вечеру. Поэтому в следующий раз путешественники будут лучше учитывать время прибытия и условия заселения.

Провести в Лиссабоне больше времени, чем нужно

Пара осталась в Лиссабоне на четыре ночи, хотя впоследствии решила, что им хватило бы и двух. Путешественникам понравились замок Сан-Жорже и кулинарный тур по району Альфама, однако улицы города были переполнены посетителями. К тому же во время их поездки часть музеев была закрыта на реставрацию.

Не хватило времени на долину Дору, Алгарве и маленькие городки

Именно об этом туристы сожалели больше всего после завершения путешествия. Долина Дору произвела на Тимоти Мура особое впечатление. За два дня они побывали на нескольких винных турах, но успели посетить только Амаранту и Пиньяо. В Алгарве пара остановилась в Карвоейре, откуда ездила в соседние города, в зоопарк и отправилась на каяках к пляжу Бенагил.

Однако путешественники хотели бы провести больше времени на пляже и уделить больше внимания пешим прогулкам. Они прошли лишь часть Тропы семи висячих долин и совсем не побывали в Национальном парке Пенеда-Жереш.

Арендовать автомобиль без необходимости

Изначально туристы планировали взять машину для поездок по Алгарве, но отменили бронирование за день до получения автомобиля. Путешественник обратил внимание на рискованные маневры, которые видел на португальских дорогах, и усомнился, хочет ли он сам управлять автомобилем. Но сервисы совместных поездок оказались для пары доступными и надежными. Благодаря этому они смогли передвигаться по региону без затрат на аренду машины и топливо.

Пакет вещей, которыми не воспользуешься

Тимоти взял кроссовки и спортивный инвентарь, планируя тренироваться во время отпуска. Однако ни разу ими не воспользовался. Из-за насыщенного маршрута и холмов Португалии физической активности и без того было достаточно. Спортивное снаряжение заняло место в багаже, которое можно было бы использовать для одежды. В результате во время двухнедельной поездки паре пришлось дважды стирать вещи.

Забыть необходимые лекарства и взять слишком много праздничной одежды

Путешественники также не взяли с собой лекарства от простуды. Ближе к концу путешествия Тимоти заболел, поэтому медикаменты пришлось покупать в аптеке. Отдельно турист отметил, что пара взяла слишком много нарядной одежды. По их наблюдениям, в Португалии даже в хороших ресторанах люди одевались довольно непринужденно. Поэтому нескольких поло и нарядных шорт, по его мнению, было бы достаточно.

Несмотря на допущенные ошибки, путешественники остались довольны поездкой. Они отметили доброжелательность людей, красивую архитектуру и пейзажи, а также вкусную еду. В следующий раз пара планирует учесть этот опыт и изменить маршрут, чтобы лучше использовать время в Португалии.