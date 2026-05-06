Не Испания: какую страну Европы стоит посетить всем туристам по мнению экспертов
- Эксперты рекомендуют посетить Португалию из-за ее сочетания истории, культуры и кухни, а также из-за контрастов между регионами.
- Португалия предлагает компактность путешествий, известные винодельческие регионы, исторические города и разнообразные возможности для отдыха, включая Лиссабон и Порту.
Португалия – это универсальное туристическое направление, которое подходит практически для всех типов путешественников. Она сочетает океанское побережье, исторические города, живописную природу и современные культурные пространства, создавая разнообразный опыт путешествия в пределах одной страны.
Европа предлагает чрезвычайно широкий выбор направлений для путешествий: от солнечных пляжей и горных пейзажей до ледников и культурных городов. Здесь каждый путешественник может найти что-то по душе. Впрочем, из-за большого количества вариантов бывает непросто решить, куда именно поехать.
Какую страну Европы стоит посетить каждому туристу по мнению экспертов?
Несмотря на популярность Испании среди туристов для пляжного отдыха и Парижа как классического городского направления, ни одна из этих локаций не возглавила рейтинг рекомендаций. Среди стран, которые получили самые высокие оценки, были Португалия, Греция и Италия. Эксперты туроператора туроператора Riviera Travel объяснили свой выбор для издания Express сочетанием истории, культуры и кухни этих государств. Относительно Португалии, эксперт по путешествиям Джоанн Линн отметила:
Она предлагает впечатляющее сочетание истории, пейзажей и культуры, но то, что действительно выделяет ее – это контраст между ее регионами, особенно за пределами хорошо известного Алгарве.
Какие есть плюсы отдыха в Португалии?
Как рассказывает Medium, в первую очередь отмечается компактность территории: расстояния между городами небольшие, поэтому путешествия внутри страны удобны даже для семей с детьми. Это позволяет легко совмещать разные локации в пределах одной поездки. Португальская кухня является одним из важных преимуществ страны. Она включает большое количество свежих морепродуктов, традиционные мясные блюда и известные десерты, в частности паштел-де-ната.
Также Португалия славится винодельческими регионами. Страна предлагает разнообразные возможности для отдыха: песчаные пляжи, серфинг, прогулки по побережью и мягкий климат с большим количеством солнечных дней. Крупные города, такие как Лиссабон и Порту, сочетают историческую архитектурув с современной культурой, тогда как меньшие города сохраняют аутентичную атмосферу.
Что обязательно стоит увидеть туристам в Португалии?
Португалию лучше всего исследовать, арендовав авто в Лиссабоне, рассказывает один из туристов на платформе Quora. Это позволяет легко увидеть много городов и достопримечательностей вдоль маршрута на север к Порту.
Лиссабон и Синтра
Начать стоит со столицы Лиссабон. Это город с узкими улочками, смотровыми площадками и исторической атмосферой. Обязательно стоит также поехать на день в Sintra – это сказочный город с дворцами, замками и зелеными горами.
Исторические города по дороге
Далее маршрут ведет через несколько небольших, но очень интересных городов:
- Óbidos – средневековый городок в стенах замка, очень хорошо сохранившийся;
- Tomar – город с историческим замком и тамплиерским наследием;
- Batalha – известен своим монастырем и красивой архитектурой;
- Figueira da Foz – прибрежный город с пляжем и спокойной атмосферой;
Авейру и окрестности
В этом районе стоит посетить природные источники и курорт Лузу, а также дворец Бусаку – очень красивое историческое место среди леса.
Дорога в Порту
По дороге в Порту рекомендуют остановиться в Меалхади, чтобы попробовать традиционного жареного поросенка – местный деликатес.
Природа и север
Вблизи Порту есть много интересного:
- Peneda-Gerês National Park – единственный национальный парк Португалии с водопадами и дикой природой;
- Guimarães – средневековый город с хорошо сохранившимся замком;
- Braga – город церквей и исторических центров;
- Douro Valley – винодельческий регион с террасами виноградников и красивыми пейзажами;
Долина Дору
В регионе Дору можно остановиться на дегустацию вина или обед в винодельнях – это одна из самых красивых частей страны.
Такой маршрут позволяет увидеть побережье, исторические города, природу и винные регионы Португалии. Но если нет много времени, достаточно сосредоточиться на двух главных городах – Лиссабоне и Порту. Дополнительно (для более аутентичного опыта): Мадейра и Азоры – острова с уникальной природой, Обидуш и Эвора – исторические города со средневековой атмосферой, Кашкайш и Лагуш – пляжный отдых и океан.
Какие еще интересные локации стоит увидеть в Португалии?
Открыть для себя самые красивые пляжи Португалии, чтобы следующее путешествие запланировать именно туда. Например, пляж Praia do Carvalho называют скрытым сокровищем региона Алгарве. По словам местных жителей, когда-то он был частной собственностью капитана, от фамилии которого и получил свое название – Карвалью.
