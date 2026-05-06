Travel Европа и мир Не Испания: какую страну Европы стоит посетить всем туристам по мнению экспертов
6 мая, 22:17
5

Не Испания: какую страну Европы стоит посетить всем туристам по мнению экспертов

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • Эксперты рекомендуют посетить Португалию из-за ее сочетания истории, культуры и кухни, а также из-за контрастов между регионами.
  • Португалия предлагает компактность путешествий, известные винодельческие регионы, исторические города и разнообразные возможности для отдыха, включая Лиссабон и Порту.

Португалия – это универсальное туристическое направление, которое подходит практически для всех типов путешественников. Она сочетает океанское побережье, исторические города, живописную природу и современные культурные пространства, создавая разнообразный опыт путешествия в пределах одной страны.

Европа предлагает чрезвычайно широкий выбор направлений для путешествий: от солнечных пляжей и горных пейзажей до ледников и культурных городов. Здесь каждый путешественник может найти что-то по душе. Впрочем, из-за большого количества вариантов бывает непросто решить, куда именно поехать.

Смотрите также Май в Турции: где теплее всего и можно ли там уже плавать в море

Какую страну Европы стоит посетить каждому туристу по мнению экспертов?

Несмотря на популярность Испании среди туристов для пляжного отдыха и Парижа как классического городского направления, ни одна из этих локаций не возглавила рейтинг рекомендаций. Среди стран, которые получили самые высокие оценки, были Португалия, Греция и Италия. Эксперты туроператора туроператора Riviera Travel объяснили свой выбор для издания Express сочетанием истории, культуры и кухни этих государств. Относительно Португалии, эксперт по путешествиям Джоанн Линн отметила:

Она предлагает впечатляющее сочетание истории, пейзажей и культуры, но то, что действительно выделяет ее – это контраст между ее регионами, особенно за пределами хорошо известного Алгарве.

Какие есть плюсы отдыха в Португалии?

Как рассказывает Medium, в первую очередь отмечается компактность территории: расстояния между городами небольшие, поэтому путешествия внутри страны удобны даже для семей с детьми. Это позволяет легко совмещать разные локации в пределах одной поездки. Португальская кухня является одним из важных преимуществ страны. Она включает большое количество свежих морепродуктов, традиционные мясные блюда и известные десерты, в частности паштел-де-ната.

Атмосфера Португалии: смотреть видео

Также Португалия славится винодельческими регионами. Страна предлагает разнообразные возможности для отдыха: песчаные пляжи, серфинг, прогулки по побережью и мягкий климат с большим количеством солнечных дней. Крупные города, такие как Лиссабон и Порту, сочетают историческую архитектурув с современной культурой, тогда как меньшие города сохраняют аутентичную атмосферу.

Смотрите также Эта страна поражает уровнем отдыха и при этом остается самой дешевой в Европе

Что обязательно стоит увидеть туристам в Португалии?

Португалию лучше всего исследовать, арендовав авто в Лиссабоне, рассказывает один из туристов на платформе Quora. Это позволяет легко увидеть много городов и достопримечательностей вдоль маршрута на север к Порту.

Лиссабон и Синтра

Начать стоит со столицы Лиссабон. Это город с узкими улочками, смотровыми площадками и исторической атмосферой. Обязательно стоит также поехать на день в Sintra – это сказочный город с дворцами, замками и зелеными горами.

Как выглядит Лиссабон: смотреть видео

@global.tell Experience the beauty of Lisbon, Portugal in 4K. This trending video highlights Portugal’s capital city of Lisbon, a lovely travel destination. #fyp #travel #lisbonportugal #traveldestination #foryoupagе ♬ Ordinary - Alex Warren

Исторические города по дороге

Далее маршрут ведет через несколько небольших, но очень интересных городов:

  • Óbidos – средневековый городок в стенах замка, очень хорошо сохранившийся;
  • Tomar – город с историческим замком и тамплиерским наследием;
  • Batalha – известен своим монастырем и красивой архитектурой;
  • Figueira da Foz – прибрежный город с пляжем и спокойной атмосферой;

Авейру и окрестности

В этом районе стоит посетить природные источники и курорт Лузу, а также дворец Бусаку – очень красивое историческое место среди леса.

Дорога в Порту

По дороге в Порту рекомендуют остановиться в Меалхади, чтобы попробовать традиционного жареного поросенка – местный деликатес.

Природа и север

Вблизи Порту есть много интересного:

  • Peneda-Gerês National Park – единственный национальный парк Португалии с водопадами и дикой природой;
  • Guimarães – средневековый город с хорошо сохранившимся замком;
  • Braga – город церквей и исторических центров;
  • Douro Valley – винодельческий регион с террасами виноградников и красивыми пейзажами;

Долина Дору

В регионе Дору можно остановиться на дегустацию вина или обед в винодельнях – это одна из самых красивых частей страны.


Долина Дору / фото Википедии

Такой маршрут позволяет увидеть побережье, исторические города, природу и винные регионы Португалии. Но если нет много времени, достаточно сосредоточиться на двух главных городах – Лиссабоне и Порту. Дополнительно (для более аутентичного опыта): Мадейра и Азоры – острова с уникальной природой, Обидуш и Эвора – исторические города со средневековой атмосферой, Кашкайш и Лагуш – пляжный отдых и океан.

Какие еще интересные локации стоит увидеть в Португалии?

Открыть для себя самые красивые пляжи Португалии, чтобы следующее путешествие запланировать именно туда. Например, пляж Praia do Carvalho называют скрытым сокровищем региона Алгарве. По словам местных жителей, когда-то он был частной собственностью капитана, от фамилии которого и получил свое название – Карвалью.

Частые вопросы

Какие страны Европы получили самые высокие оценки среди туристов?

Среди стран, которые получили самые высокие оценки, были Португалия, Греция и Италия. Эксперты объяснили свой выбор сочетанием истории, культуры и кухни этих государств.

Какие есть плюсы отдыха в Португалии?

Португалия отличается компактностью территории, что позволяет легко сочетать различные локации в пределах одной поездки. Страна также славится своей кухней, атмосферой, винодельческими регионами и разнообразными возможностями для отдыха, такими как песчаные пляжи, серфинг и прогулки по побережью.

Какие места стоит посетить туристам в Португалии?

Туристам стоит посетить Лиссабон и Синтру, средневековый городок Óbidos, исторические города Tomar и Batalha, курорт Лузу, дворец Бусаку, а также винодельческий регион Douro Valley и национальный парк Peneda-Gerês.

Связанные темы:

Португалия Travel Европа и мир