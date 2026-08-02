Сколько стоит увидеть Париж и Нормандию: украинка раскрыла бюджет поездки на 9 дней

Франция остается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Многие путешественники объединяют знакомство с Парижем с поездкой в Нормандию, чтобы увидеть не только известные достопримечательности столицы, но и живописное побережье, исторические города и легендарный Мон-Сен-Мишель.

Украинская туристка bohdana.kondratenko рассказала в своем тектоке, сколько стоило путешествие для ее компании в Париж и Нормандию, и подробно расписала основные расходы.

Сколько стоили перелет и проживание?

Авиабилеты из Кракова удалось найти по довольно выгодной цене 5500 гривен с человека за билеты в обе стороны. В Париже компания провела три полноценных дня. Самой большой статьей расходов стало жилье, ведь за проживание заплатили 30 тысяч гривен.

Также путешественники посетили одну из главных достопримечательностей французской столицы Эйфелевой башни. Подъем на второй этаж стоил почти 30 евро с человека.

Какая стоимость поездки в Париж и Нормандию: смотреть видео

Какие расходы были в Нормандии?

Для поездки по Нормандии туристы арендовали автомобиль. Интересно, что если оформить аренду на пожилого человека, она может стоить дешевле. Аренда автомобиля на шесть дней обошлась в 11 600 гривен, еще примерно 6 тысяч гривен потратили на горючее.

Первой остановкой стал городок Этрета, где туристка советует обязательно остаться на ночь. Дом на два ночи стоил 13 100 гривен. Дальше маршрут пролегал через Байо. В то же время туристка отметила, что этот город больше всего заинтересует тех, кто интересуется историей Второй мировой войны.

После этого компания отправилась в Мон-Сен-Мишель. За проживание неподалеку от знаменитого острова-абатства также заплатили 13 100 гривен за две ночи. Еще одной необычной остановкой стало проживание в настоящем замке, которое стоило около 13 тысяч гривен.

Во сколько в общем обошлось такое путешествие?

Относительно питания туристка объяснила, что не включала эти расходы в общий бюджет, поскольку они могут существенно отличаться в зависимости от предпочтений каждого путешественника. Однако средняя стоимость одного блюда в ресторанах составляла 18 – 20 евро, а напиток стоит около 5 евро.

В итоге, по словам украинки, общие расходы на одного человека составляли около 39 тысяч гривен за девять дней, не считая расходов на питание, которые каждый может планировать в соответствии с собственным бюджетом.