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Travel Интересные места Украины Куда поехать с палаткой недалеко от Кривого Рога: топ 4 живописных мест для отдыха на природе
23 июля, 14:39
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Обновлено - 14:40, 23 июля

Куда поехать с палаткой недалеко от Кривого Рога: топ 4 живописных мест для отдыха на природе

Милена Бордакова

Если хочется сбежать от городской суеты, вовсе не обязательно уезжать за сотни километров. Недалеко от Кривого Рога есть несколько мест, где можно провести выходные в палатке, насладиться природой, искупаться или порыбачить.

Недалеко от Кривого Рога есть несколько мест, которые подойдут как для "дикого" отдыха, так и для тех, кто хочет иметь доступ к базовым удобствам. Подборку таких мест подготовило издание "Первый Криворожский".

Какие водоемы возле Кривого Рога подойдут для кемпинга?

Одной из самых известных локаций для отдыха с палатками остается Карачуновское водохранилище. Здесь достаточно мест, где можно разбить лагерь, а разнообразие береговой линии позволяет выбрать отдых по своему вкусу. Любители живописных пейзажей часто останавливаются возле гранитных глыб, тогда как семьи с детьми нередко отдают предпочтение песчаному пляжу "Белые камни". Помимо купания, водоем привлекает рыбаков и тех, кто просто хочет провести день на лоне природы.

Пляж "Белые камни" на Карачуновском водохранилище: смотреть видео

Где можно отдохнуть у чистой воды с базовыми удобствами?

Примерно в 30 – 40 километрах от города расположено Искровское водохранилище. Это место давно стало популярным среди любителей кемпинга благодаря чистой воде и живописным берегам. Если же хочется совместить отдых в палатке с минимальным комфортом, можно воспользоваться территорией турбазы "Ивушка", где разрешают устанавливать собственные палатки.

Искровское водохранилище / фото Roman Nedilko

Еще один вариант – это село Кудашевка на берегах реки Боковеньки, расположенное в 20 – 25 километрах от Кривого Рога. На базах отдыха "Родник" и "Бригантина" туристам разрешают ставить палатки за небольшую плату. Также отдыхающие могут пользоваться пляжем, туалетами и питьевой водой.

Что еще можно использовать для кемпинга?

Тем, кто ищет менее людные места, стоит обратить внимание на водоемы возле сел Марьяновка и Софиевка. Здесь можно организовать как отдых "по-дикарски", так и остановиться на территории баз отдыха, которые принимают туристов с собственными палатками. Это хороший вариант для тех, кто хочет провести несколько дней на природе и при этом иметь доступ к необходимой инфраструктуре.

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