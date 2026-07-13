Сколько стоит отдых в широко разрекламированном отеле Буковеля: одна вещь поразит

В Буковеле очень много вариантов проживания – от бюджетных усадеб до отелей премиум-класса. Последние особенно интересуют туристов, которые хотят совместить комфортный отдых с СПА, ресторанами и развлечениями в одном месте.

Блогерша Анна Евтимова рассказала в своем инстаграме, сколько же стоит сутки проживания в одном из самых известных отелей курорта Glacier, а также рассказала, что входит в стоимость номера.

Сколько стоит номер в раскрученном отеле Буковеля?

Для проживания пара выбрала номер Semi Suite, рассчитанный на трех гостей. Его особенностью стала полностью оборудованная кухня, где можно самостоятельно готовить еду, а также балкон с видом на озеро Молодости и колесо обозрения.

По словам автора, рядом находится супермаркет, поэтому продукты можно легко купить и готовить прямо в номере. В то же время в самом отеле работают несколько ресторанов с разнообразным меню.

В стоимость проживания входят завтраки в формате шведского стола с большим выбором блюд, а также бесплатное посещение SPA-комплекса и тренажерного зала.

Больше всего нас поразил настоящий детский сад на территории. Здесь работают квалифицированные воспитатели, предусмотрено пятиразовое питание, а ребенка можно оставить как на несколько часов, так и на весь день. Для родителей, путешествующих с маленькими детьми, это огромный плюс,

– отметила автор видеоролика.

Кроме того, на территории работает коворкинг с переговорными зонами и отдельными звукоизолированными комнатами для работы.

По словам Анны, современный SPA-комплекс выглядит очень фотогенично и хорошо подходит для создания красивых снимков. Еще одно преимущество отеля – расположение в самом центре Буковеля, откуда удобно добраться до основных туристических достопримечательностей.

В конце мая сутки проживания в номере Semi Suite стоили 13 900 гривен. В эту сумму уже входили завтраки, посещение SPA и тренажерного зала.

Все о проживании в известном отеле: смотрите видео

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