Намибия, с ее сюрреалистическими пустынями, высокими дюнами и дикими ландшафтами, всегда напоминала туристам киношный постапокалиптический мир. А теперь его можно непосредственно ощутить на своей шкуре.

Люксовая туристическая компания Ker & Downey Africa, базируется в Кейптауне в ЮАР, представила новый сафари-тур Mad Max Safari, вдохновленный легендарной кинофраншизой. 24 Канал со ссылкой на Robb Report расскажет о нем подробнее.

Дюны, скорость, адреналин: что известно о сафари-туре в стиле Mad Max?

Маршрут Mad Max Safar позволяет путешественникам почувствовать себя в роли Макса или Фуриозы, исследующих отдаленные и увлекательные уголки Намибии – те самые, которые снимали в дистопических экшнах. И это не просто сафари, а полное погружение в природу, где красота граничит с опасностью, но со всеми выгодами роскоши.

Во франшизе "Безумный Макс" события разворачиваются в постапокалиптической пустыне с мощными и сюрреалистичными ландшафтами. Новый полностью кастомизированный маршрут Ker & Downey воссоздает эту атмосферу.

Бороться с жестокими соперниками за ресурсы, как в фильмах, на этом сафари не придется. Путешественники будут наслаждаться спокойствием и эксклюзивностью, а также знакомиться с местными культурами.

Тур содержит частные чартерные перелеты, проживание в элитных отелях и незабываемые активности. Это традиционные сафари на джипах, полеты на воздушных шарах и, конечно, динамические поездки по дюнам, напоминающие сцены погонь из кино. На Сэндвич-Харбор вы сможете "давить на педаль газа", как в фильме, чувствуя скорость и адреналин среди песчаных волн.

Сафари в стиле "Безумного Макса" на дюнах Намибии / Коллаж 24 Канала фото Ker & Downey Africa

Среди ключевых опытов – живописный полет в Каоколанд для знакомства с культурой коренного народа химба, который сохраняет традиционный образ жизни в суровых условиях. Гости могут принять участие в частном слежении за леопардами в естественной среде обитания. Дегустации, ужины и отдых в элитных отелях также в комплекте.

Сочетание всего этого в одном сафари-туре позволит гостям увидеть Намибию со всех ракурсов. Но и стоимость тура соответствующая, она стартует от 21000 долларов на человека, причем минимальная группа – 4 человека.

К каким еще неординарным сафари стоит присоединиться в Африке?