Без толп и высоких цен: турист рассказал об отдыхе на уютном курорте в Португалии

Если хочется увидеть необычную Португалию без толп туристов, стоит обратить внимание на один небольшой курорт у океана. Он известен яркими деревянными домами и спокойной атмосферой.

Речь идет о Коста-Нове – небольшом прибрежном поселке примерно в 80 километрах к югу от Порту. Дорога из города занимает от 55 минут до 1 часа 10 минут в зависимости от интенсивности движения. Автор материала Винисиус Коста, который посещал Португалию не менее 20 раз, называет Коста-Нову неожиданным открытием своей последней поездки.

Почему Коста-Нова привлекает туристов?

Коста-Нова расположена на узкой песчаной полосе между лагуной Риа-де-Авейру и Атлантическим океаном. Городок сохранил традиционный рыбацкий облик, а его главной особенностью стали деревянные дома palheiros. Их легко узнать по ярким вертикальным полосам синего, красного, зеленого и пастельно-желтого цветов.

Знаменитые разноцветные дома в Коста-Нове / фото Canva

Какова температура океана и безопасно ли здесь отдыхать?

Температура Атлантического океана летом и в начале осени составляет примерно 16 – 18 градусов. Поэтому вода здесь значительно прохладнее, чем на средиземноморских курортах, и перед купанием стоит учитывать этот показатель. Коста-Нова также отличается спокойной атмосферой. В то же время туристам рекомендуют не оставлять вещи без присмотра и соблюдать обычные меры предосторожности.

Атмосфера прогулки по курорту: смотреть видео

Сколько стоит отдых в Коста-Нове?

В городке работают семейные таскас вдоль лагуны, где можно недорого поесть. Автор отмечает, что во время своей поездки тратил не более 35 долларов на ужин из 3 блюд. Среди местных блюд он попробовал creme de camarão, francesinha и tripa de Aveiro.

Creme de camarão – это португальский крем-суп из креветок.

Francesinha – это большой сэндвич со стейком, ветчиной, колбасой, сыром и густым пивно-томатным соусом.

Tripa de Aveiro – это местный сладкий десерт, похожий на мягкий креп. Его подают без начинки или с шоколадом либо с ovos moles – сладким кремом из яичного желтка и сахара.

Осенью 2026 года средние цены в Коста-Нове следующие:

эспрессо 1 – 2,50 доллара;

tripa doce или ovos moles 2,50 – 5 долларов;

bifana или prego на вынос 5 – 9 долларов;

ужин с морепродуктами 30 – 55 долларов;

местное пиво 2,50 – 5 долларов;

бокал вина или игристого Bairrada 4 – 7 долларов;

двухместный номер в 3-звездочном отеле или гостевом доме 80 – 140 долларов.

автобус из Авейру в Коста-Нову около 2,50 – 3,50 доллара в одну сторону.

Что посмотреть поблизости?

Примерно в 11 километрах от Коста-Новы расположен Авейру, который называют "португальской Венецией". Город известен каналами, яркими домами в стиле модерн, фасадами из азулежу и лодками moliceiro. Туристам рекомендуют попробовать там ovos moles и прокатиться на moliceiro. Стандартный маршрут длится около 45 минут и стоит 12 – 18 долларов с человека.

Авейра / фото Threeohsix

В то же время эти лодки курсируют по городским каналам и не доставляют туристов до Коста-Новы. Чтобы увидеть разноцветные palheiros с воды, нужно искать отдельную экскурсию по лагуне, которая отправляется ближе к побережью.