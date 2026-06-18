Пустые пляжи и забитые окна: как сейчас выглядит некогда оживлённое Коблево на Чёрном море

Некогда популярный черноморский курорт в Николаевской области превратился в пустыню. Из-за близости к зоне боевых действий и постоянных обстрелов базы отдыха стоят заброшенными, а улицы заростают травой.

Известный многим украинцам поселок сегодня встречает не музыкой и смехом отдыхающих, а тишиной и пустыми улочками. О том, как сейчас выглядит некогда оживленный курорт на берегу Черного моря, рассказывает блогер Диана Шолкова, снявшая видео, в котором показала заброшенную набережную и пустые пляжи.

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Почему опустел популярный курорт?

Хотя Коблево в Николаевской области никогда не находилось под российской оккупацией, оно расположено в непосредственной близости от зоны боевых действий. Из-за этого поселок вынужден жить в суровых условиях военного положения. Курортная инфраструктура понесла значительные потери из-за постоянных ракетных обстрелов и ударов дронами. На сегодняшний день здесь разрушены или повреждены десятки баз отдыха, отелей и различных развлекательных заведений.

Как выглядит Коблево в 2026 году: смотреть видео

Как выглядят улицы Коблево сегодня?

Судя по кадрам, опубликованным блогершей, на курорте уже давно нет людей. Торговые площадки закрыты, улицы заросли сорняками и травой, а на дорогах нет ни одного автомобиля. Места отдыха забиты досками и закрыты металлическими рольставнями, а туристические базы остаются полностью заброшенными.

Именно молдавские базы. Никого нет. Туда дальше пройти нельзя… Помните, как здесь кипела жизнь до 2022 года,

– рассказывает Диана Шолкова, блогерша.

Девушка добавила, что испытывает невероятную ностальгию по былым временам, когда набережная была переполнена туристами. Пользователи сети также не сдерживают эмоций, просматривая эти кадры. В частности, женщина по имени Неля с грустью вспоминает прежнюю атмосферу поселка.

Так больно смотреть это видео. Действительно, кипела жизнь, развлечения, музыка, как хочется всё вернуть,

– пишет Неля, пользовательница сети.

Другие комментаторы также выражают надежду, что после победы Коблево обязательно возродится. Один из авторов комментариев отметил, что каждый год отдыхал именно на здешних "молдавских базах", и верит, что все вернется в еще больших масштабах.

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Работают ли отели и где можно купаться?

Полноценный отдых на этом черноморском курорте пока остается невозможным. Однако жизнь в поселке не остановилась полностью. Некоторые отели продолжают работать, но в основном принимают внутренних переселенцев или транзитных путешественников. Те же немногочисленные туристы, которые попадают в эти края, ездят купаться на более безопасный Тилигульский лиман.