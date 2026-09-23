Французский город с прозрачной водой и живописным портом: почему его рекомендуют посетить именно осенью

Если хочется продлить сезон отдыха у моря, но без летней суеты, стоит обратить внимание на небольшой город на юге Франции. Здесь можно прогуливаться по живописным улочкам, проводить время у воды и наслаждаться вкусной местной кухней.

Осеннюю поездку в Касси рекомендует журналист и эксперт по путешествиям Саймон Колдер, пишет Express. Он побывал на Лазурном берегу и особо отметил этот приморский город.

Чем Касси привлекает путешественников осенью?

Касси на юге Франции сочетает в себе атмосферу небольшого портового города и близость к морю. Красочные дома, узкие улочки, рестораны у воды и живописные пляжи делают его интересным направлением для тех, кто хочет отдохнуть на Лазурном берегу без излишнего скопления туристов.

Город не входит в число самых известных курортов Франции, однако именно это может стать его преимуществом осенью. В октябре здесь в среднем около 20 градусов, а отдыхающих становится значительно меньше, чем в разгар сезона.

В октябре в Касси температура превышает 20 градусов / фото Canva

Одним из мест для пляжного отдыха является Plage du Corton. Пляж отличается прозрачной водой и может понравиться тем, кто ищет более спокойное место вдали от самых популярных побережий. Осенью в Касси становится меньше людей, при этом погода остается достаточно теплой для прогулок вдоль моря и отдыха на побережье.

Что посмотреть в самом Касси?

Посещение города не ограничивается пляжем. Туристы могут прогуляться по старым улочкам, посетить порт, местный рынок, магазины, кафе и рестораны. Особой достопримечательностью Касси является именно порт, вокруг которого сосредоточена городская жизнь. Здесь работают многочисленные заведения, где можно провести время у воды и почувствовать характерную атмосферу юга Франции.

Атмосфера города Касси: смотреть видео

Один из путешественников, проведший в городе пять дней, также отметил местный рынок. Он работает каждую среду, а среди товаров там можно найти еду, цветы, мыло и одежду. Другие посетители обращали внимание на архитектуру, небольшие улочки и общую атмосферу портового городка.

Как включить Касси в путешествие по югу Франции?

Город можно включить в маршрут во время путешествия по Провансу. Один из туристов сначала осмотрел Касси со скал, расположенных высоко над городом, а затем спустился к порту и прогулялся по его улицам. Журналист Саймон Колдер, недавно путешествовавший по Лазурному берегу, назвал Касси "абсолютно очаровательным".