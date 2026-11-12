От 5 960 гривен за двоих с завтраком: сколько стоят зимние выходные в отелях Карпат

Зима уже приближается, так что самое время планировать небольшое путешествие и искать варианты отдыха в Карпатах. Даже если не хочется тратить на поездку целое состояние, можно найти уютный отель для двоих с хорошими условиями и вкусными завтраками.

24 Канал собрал 4 варианта проживания в разных уголках Карпат. Все отели мы искали на платформе Booking.com и выбирали варианты, где в стоимость номера уже входит завтрак. Так туристам не придется самостоятельно готовить еду, а на обед или ужин можно будет заглянуть в местные рестораны.

Сколько стоит отдых вдвоем в Буковеле?

Fomich Residence

Буковель, Ивано-Франковская область

Для тех, кто хочет совместить отдых в горах с расслаблением в SPA, можно рассмотреть Fomich Residence. Отель расположен в урочище Вишня в Полянице и предлагает гостям ресторан, бар и оздоровительный центр. На территории есть два бассейна: крытый и открытый, а также сауна и гидромассажная ванна. Гости могут воспользоваться услугами SPA-центра и заказать массаж.

В номерах предусмотрены кондиционер, телевизор, чайник и балкон. Некоторые варианты размещения также оборудованы мини-кухней. Стандартный двухместный номер эконом-класса площадью 19 квадратных метров на две ночи для двух взрослых, с 4 по 6 декабря, стоит 13 538 гривен с учетом налогов и сборов. В эту сумму входят завтраки.

Как выглядит территория отеля / фото с платформы Booking

Гости особенно отмечают просторные номера, вкусные и разнообразные завтраки, чистоту и обслуживание. Также посетителям нравятся СПА и виды из окон.

Где остановиться в Яремче и сколько это стоит?

Yaremche Club Hotel

Яремче, Ивано-Франковская область

В Яремче стоит обратить внимание на Yaremche Club Hotel, расположенный среди Карпатских гор. Отель оформлен в загородном стиле, а интерьеры номеров дополнены деревянной мебелью и элементами традиционного украинского дизайна. На территории работает ресторан, где подают блюда украинской и европейской кухонь. Также гости могут посетить фитобар с напитками на основе карпатских трав.

Для отдыха предусмотрены сауна, паровая баня, фитнес-центр и массажные услуги. Отдельное преимущество расположения – это близость к водопаду Пробой на реке Прут. От отеля до него всего 50 метров. Стандартный двухместный номер площадью 15 квадратных метров на две ночи для двух взрослых, с 4 по 6 декабря, стоит 5 960 гривен вместе с налогами и сборами. Завтрак включен в стоимость.

Как выглядит территория отеля / фото с платформы Booking

Посетители положительно оценивают чистоту, приветливость персонала, уют номеров и разнообразные завтраки. Особенно гостям нравится расположение отеля рядом с водопадом и другими туристическими достопримечательностями.

Какой отель выбрать для отдыха в Славском?

В Славском можно остановиться в отеле-ресторане "Два Льва". Он расположен на улице Шашкевича, недалеко от железнодорожного вокзала: расстояние до станции составляет примерно 250 метров пешком. В отеле работают ресторан и бар, поэтому гостям не придется беспокоиться о самостоятельном приготовлении еды.

Номера оснащены телевизорами с плоским экраном, чайниками и бесплатным Wi-Fi. В некоторых из них есть террасы или балконы. Также на территории есть частная парковка. Для двух взрослых предлагается большой двухместный номер площадью 26 квадратных метров. Проживание в течение двух ночей, с 4 по 6 декабря, стоит 8 400 гривен. В стоимость уже включены налоги и сборы, а также завтраки. В отзывах отмечают уютную атмосферу и удобное расположение недалеко от центра и вокзала.

Как выглядит территория отеля / фото с платформы Booking

Где остановиться в Трускавце и сколько стоит номер для двоих?

Hotel Raymond

Трускавец, Львовская область

Еще один вариант для отдыха вдвоем – Hotel Raymond в Трускавце. Отель расположен на улице Степана Бандеры, недалеко от центра города. Здесь работают ресторан и бар, а для гостей оборудован SPA-центр с сауной и гидромассажной ванной. Номера оснащены кондиционерами, телевизорами, мини-барами, сейфами и чайниками. Также гости могут воспользоваться услугами массажа, отдохнуть на террасе или взять напрокат велосипед.

Стандартный двухместный номер площадью 22 квадратных метра на две ночи для двух взрослых, с 4 по 6 декабря, стоит 8 869 гривен с учетом налогов и сборов. В стоимость входят завтраки. Также есть возможность выбрать тариф с завтраками и ужинами за 11 269 гривен за две ночи.

Как выглядит территория отеля / фото с платформы Booking

Гости особенно отмечают внимательность персонала, чистоту номеров, вкусные завтраки и качество ресторанного обслуживания. Также в отзывах хвалят современный интерьер, SPA-услуги и удобное расположение отеля.