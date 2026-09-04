Сезон вина и свежего урожая: почему именно сентябрь стоит выбрать для поездки в Италию

Сентябрь в Италии приходится на сезон сбора урожая. В это время на рынках появляется много свежих местных продуктов, начинается сбор винограда, а в разных регионах проходят гастрономические и культурные фестивали.

24 Канал рассказывает, почему сентябрь считается удачным временем для поездки в Италию, со ссылкой на материал туристического издания Trafalgar.

Какая будет погода в Италии в сентябре?

В сентябре летняя жара постепенно ослабевает. В среднем температура составляет от 20 до 26 градусов в зависимости от региона. На юге страны показатели несколько выше, а у озера Комо и в Чинкве-Терре погода остается мягкой и теплой. В течение дня солнца по-прежнему достаточно, в среднем 8 – 9 часов. Вечером температура начинает снижаться, однако дни остаются теплыми.

Что попробовать в Италии в сентябре?

Сентябрь приходится на сезон сбора урожая, поэтому в это время стоит обратить внимание на местные продукты. Ассортимент зависит от региона, ведь кухня Италии очень тесно связана с тем, что выращивают на конкретной территории. В Тоскане в этот период много грибов и трюфелей.

Атмосфера Италии в сентябре: смотреть видео

На Амальфитанском побережье продолжают собирать лимоны, сезон которых длится с лета до поздней осени. На рынках появляется свежий урожай, а оливки отправляют на прессование. Для путешественников это возможность попробовать продукты именно в тот период, когда их собирают в местных хозяйствах.

Где найти виноград и гастрономические фестивали?

В сентябре в Италии начинается вендемия – сезон сбора винограда. В винодельческих регионах начинается сбор урожая, а вместе с ним проходят праздничные мероприятия. Особенно эта традиция заметна в небольших городах Тосканы, расположенных на холмах. Здесь сентябрьский сезон сбора винограда связан с традицией изготовления нового вина.

Еще одно направление для гастрономической поездки – это Сицилия. В сентябре здесь проходят культурные и кулинарные фестивали, посвященные местным продуктам и вину. Например, в течение 3 дней проходит Sagra dell'Arancino. Фестиваль посвящен аранчини – жареной закуске на основе ризотто с начинкой из мясного рагу или моцареллы и ветчины.

Какие регионы выбрать для поездки?

Один из вариантов Тоскана. В сентябре здесь еще можно обедать под открытым небом, любуясь местными пейзажами. Если же главная цель путешествия именно еда, стоит обратить внимание на Эмилию-Романью.

Регион Эмилия-Романья / фото Canva

Во время поездки стоит учесть и вечернюю прохладу. Для дневных прогулок подойдет легкая летняя одежда, но на вечер лучше взять свитер.

Болонья и Модена известны своей кухней, а в конце сентября здесь можно насладиться сезонными дарами природы. Среди блюд, которые рекомендуют попробовать: Tagliatelle al ragu и лазанья болоньезе. Для сочетания городских прогулок и более комфортной погоды подойдет Рим, ведь летом в столице может быть жарко и очень многолюдно.