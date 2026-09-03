Помимо невероятной природы и гастрономии, Грузия привлекает украинцев еще одним важным фактором – особым отношением местных жителей, пишет 24 Канал.

Почему украинцы чувствуют себя в Грузии как дома?

Многие украинцы, которые приезжают сюда в отпуск или решаются на переезд из других европейских стран, отмечают необычайное гостеприимство и чувство безопасности. Здесь исчезает напряжение: украинцы свободно общаются на родном языке на улицах, не боятся открыто заявлять о своем происхождении и встречают искреннюю поддержку со стороны грузин.

Почему осенью Грузия становится особенно привлекательной для путешествий?

Грузия осенью представляет собой идеальный сценарий для побега от будничности: жара отступает, горы окрашиваются в золотые тона, а виноградные долины начинают пахнуть ртвели. Именно поэтому украинцы все чаще выбирают эту страну не только ради моря, но и ради целой палитры впечатлений – от Тбилиси до Казбеги, от Кахетии до Батуми.

Грузия давно удерживает позиции среди любимых направлений для путешествий не случайно: здесь в пределах одной страны легко совместить город, море, горы, винодельни и кухню, ради которой хочется задержаться еще на день-два. Тбилиси и Батуми – самые популярные места, а Сванетия, Тушетия, Кхевсуретия и Казбеги – горные направления, куда едут тысячи путешественников.

Осень же делает эту мозаику еще более привлекательной: в сентябре–ноябре погода обычно теплая, но уже без изнурительной летней жары, а это вот тот комфорт, когда хочется больше гулять.

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Почему привлекает Тбилиси осенью?

Именно осенью в Тбилиси лучше всего ощущается его характер – немного старинный, немного богемный и очень живой. На официальном туристическом ресурсе Грузии даже пишут, что осень здесь первая ощущается на проспекте Руставели, когда ветер рассыпает под ногами листья платанов. И это не просто красивая метафора: в такое время старый город, узкие улочки, балконы, дворики и современная архитектура во время большой осенней прогулки выглядят особенно кинематографично.

Тбилиси осенью – это не тот город, который нужно "пробежать". Его стоит наслаждаться не спеша: подняться к крепости Нарикала, пройтись по кварталам старого центра, спуститься к набережной Куры, а потом просто сесть в кафе и наблюдать, как город меняет оттенок от утреннего медного до вечернего винного.

В теплую, но уже не жаркую погоду здесь особенно хорошо работает простая формула: долгая прогулка + кофе или бокал вина + вечерняя панорама.

Почему Кахетия особенна?

Если и есть регион, который осенью звучит почти как синоним Грузии, то это Кахетия. Именно здесь сосредоточена главная винодельческая мощь страны. Именно Кахетия является основным винодельческим регионом Грузии, где выращивается 65–70 % всех грузинских виноградников.

Ртвели – это не просто сбор винограда, а древняя грузинская традиция, которая начинается в сентябре с урожая сорта Ркацители в Кахетии и продолжается вплоть до декабря в Гурии и Аджарии.

Здесь дегустации вин становятся не туристической услугой, а почти обрядом. В этот сезон особенно хочется поехать в Телави, бродить между винодельческими хозяйствами, слушать истории о квеври и пробовать вино там, где оно рождается не для витрины, а для стола и семьи.

Почему Казбеги осенью особенно завораживает?

Горы Грузии осенью – это отдельная причина прилететь сюда. Казбеги, или Степанцминда, привлекает сочетанием красоты и исторической тишины. До Степанцминды из Тбилиси можно добраться примерно за 3 часа, так что это один из самых удобных горных маршрутов для коротких путешествий.

В то же время здесь есть нюанс, о котором лучше не забывать: в горах осень наступает раньше, чем в городах. В высокогорье весна начинается поздно, а осень – рано, поэтому погода может резко меняться, а температура в горах осенью быстро падает. Именно поэтому к поездке лучше тщательно подготовиться.

Стоит ли ехать в Батуми осенью?

Батуми называют лучшим местом для морского отдыха, особенно во время раннеосеннего "бархатного сезона", когда погода теплая, но уже не жаркая. В сентябре и октябре здесь еще много солнечных дней, поэтому Черное море остается вполне подходящим для неспешного отдыха без летней суеты.

Осенью Батуми становится особенно красивым именно как город, а не только как курорт. Здесь можно прогуляться по набережной, по старинному центру, полюбоваться современной архитектурой, насладиться ароматом кофе, промокнуть под дождем на мостовой и почувствовать ту самую морскую влагу, которая делает воздух мягким.

Город считается одним из самых популярных направлений для осенних путешествий, поскольку в этот период в Батуми проходят фестивали, в частности Batumoba. Поэтому осенью Батуми – это не "закрытый" пляжный сезон, а наоборот, аккуратная и очень приятная вторая волна отдыха.

Почему грузинская кухня особенная осенью?

Без грузинской гастрономии это путешествие было бы лишь наполовину настоящим. Осень здесь идеально подходит для еды, ведь именно в это время хочется не просто "перекусить", а попробовать как можно больше разных блюд.

Хачапури, хинкали, мцвади, сыры, домашнее вино – все это в Грузии не просто набор блюд, а часть культуры общности. Подборка сыров – гуда, имеретинский, мегрельский сулугуни, месхетский плетеный сыр, сванский нарчви, дамбалхачо и другие деликатесы – и это уже само по себе звучит как приглашение в кулинарное путешествие.

Какой маршрут выбрать на 5–7 дней?

Для короткие осенней поездки наиболее удобный маршрут выглядит так: 2 дня в Тбилиси, 1–2 дня в Кахетии с дегустациями вин и ртвели, и еще 2 дня на выбор – либо Казбеги, либо Батуми, если хочется моря и более мягкого климата. Если же в путешествии хочется именно горного "вау-эффекта", тогда стоит добавить Сванетию, но уже с пониманием того, что дорога и погода там потребуют большего запаса времени и внимательности.

Главное правило осени в горах Грузии простое: проверять прогноз, брать теплую одежду, тщательно спланировав маршрут. Именно тогда путешествие запомнится как одна из тех редких поездок, где все сложилось – и погода, и вкус, и красота.