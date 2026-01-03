Укр Рус
3 января, 17:08
3

Туристов предупредили об опасности в Карпатах: что произошло

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Спасатели призывают воздержаться от походов в высокогорье Карпат из-за снеголавинной опасности 2 – 4 января.
  • В Карпатах прогнозируют осложнения погоды и ограниченную видимость, что повышает риск дезориентации и несчастных случаев.

Спасатели в Украине призывают воздержаться от походов в высокогорье Карпат. В течение выходных в горах существует опасность для людей.

У ГСЧС Закарпатья предупредили о снеголавинной опасности в течение 2 – 4 января, пишет 24 Канал. Осложнения погодных условий прогнозируют и в части Карпат на Ивано-Франковщине.

Где и когда опасно в Карпатах?

На высокогорье восточной части Закарпатской области до 4 января объявлена низкая снеголавинная опасность (1 уровень), на лавиноопасных склонах (крутизной более 17 градусов) – умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), особенно при дополнительных нагрузках.

У ГСЧС Ивано-Франковской области также предупредили об осложнении погоды в горах из-за ограниченной видимости. Такие условия значительно повышают риск дезориентации, переохлаждения и несчастных случаев в горах.

Что такое 1 и 2 уровень опасности?

На сайте Укргидрометцентра есть объяснение об опасности 1 и 2 уровня:

  • 1 уровень – погодные условия потенциально опасны – для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
  • 2 уровень – погодные условия опасные – несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Почему в горах опасно?

Спасатели объясняют: низкий уровень опасности не означает полное отсутствие угрозы. На крутых склонах возможен сход лавин средней мощности.

Главным фактором риска становится дополнительная нагрузка. Это означает, что снежная масса может сорваться из-за: активного движения туристических групп, катания лыжников или сноубордистов вне трасс, работы техники на склонах.

Куда поехать на лыжи?

  • Пока на Закарпатье и Прикарпатье объявлено об опасности, отдохнуть можно в горах Львовщины. В регионе есть несколько горнолыжных курортов, где начался сезон.

  • Любители горнолыжного отдыха могут выбрать для себя Славское, Буковицу, Плай, Звенив или Майдан.

  • Славское идеально подходит для семей и новичков. Курорт имеет легкие и сложные трассы, а также самый длинный в Украине кресельный подъемник.

