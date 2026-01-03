Туристов предупредили об опасности в Карпатах: что произошло
- Спасатели призывают воздержаться от походов в высокогорье Карпат из-за снеголавинной опасности 2 – 4 января.
- В Карпатах прогнозируют осложнения погоды и ограниченную видимость, что повышает риск дезориентации и несчастных случаев.
Спасатели в Украине призывают воздержаться от походов в высокогорье Карпат. В течение выходных в горах существует опасность для людей.
У ГСЧС Закарпатья предупредили о снеголавинной опасности в течение 2 – 4 января, пишет 24 Канал. Осложнения погодных условий прогнозируют и в части Карпат на Ивано-Франковщине.
Смотрите также Куда пойти в Буковеле, чтобы не потратить ни копейки и хорошо провести время
Где и когда опасно в Карпатах?
На высокогорье восточной части Закарпатской области до 4 января объявлена низкая снеголавинная опасность (1 уровень), на лавиноопасных склонах (крутизной более 17 градусов) – умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), особенно при дополнительных нагрузках.
У ГСЧС Ивано-Франковской области также предупредили об осложнении погоды в горах из-за ограниченной видимости. Такие условия значительно повышают риск дезориентации, переохлаждения и несчастных случаев в горах.
Что такое 1 и 2 уровень опасности?
На сайте Укргидрометцентра есть объяснение об опасности 1 и 2 уровня:
- 1 уровень – погодные условия потенциально опасны – для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
- 2 уровень – погодные условия опасные – несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Почему в горах опасно?
Спасатели объясняют: низкий уровень опасности не означает полное отсутствие угрозы. На крутых склонах возможен сход лавин средней мощности.
Главным фактором риска становится дополнительная нагрузка. Это означает, что снежная масса может сорваться из-за: активного движения туристических групп, катания лыжников или сноубордистов вне трасс, работы техники на склонах.
Куда поехать на лыжи?
Пока на Закарпатье и Прикарпатье объявлено об опасности, отдохнуть можно в горах Львовщины. В регионе есть несколько горнолыжных курортов, где начался сезон.
Любители горнолыжного отдыха могут выбрать для себя Славское, Буковицу, Плай, Звенив или Майдан.
Славское идеально подходит для семей и новичков. Курорт имеет легкие и сложные трассы, а также самый длинный в Украине кресельный подъемник.
Частые вопросы
Какова ситуация со снеголавинной опасностью на Закарпатье и Ивано-Франковщине?
На высокогорье восточной части Закарпатской области со 2 по 4 января объявлена низкая снеголавинная опасность (1 уровень), а на лавиноопасных склонах - умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). В Ивано-Франковской области также предупреждают об осложнении погоды из-за ограниченной видимости, что повышает риск дезориентации и несчастных случаев в горах.
Что означают I и II уровни опасности по классификации Укргидрометцентра?
I уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды, и рекомендуется сохранять повышенную внимательность. II уровень опасности означает, что погодные условия опасны и несут реальную угрозу, поэтому следует проявлять максимальную осторожность.
Почему в горах существует риск схода лавин даже при низком уровне опасности?
Низкий уровень опасности не означает полное отсутствие угрозы - на крутых склонах возможен сход лавин средней мощности. Главным фактором риска является дополнительная нагрузка, которая может быть вызвана активным движением туристических групп, катанием лыжников или сноубордистов вне трасс, а также работой техники на склонах.