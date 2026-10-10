5 стран, в которых можно отдохнуть за 100 евро в день: эти направления знают не все

Осеннее путешествие по Европе не обязательно должно быть дорогостоящим. В октябре туристический ажиотаж во многих городах спадает, а вместе с ним появляется больше возможностей найти доступное жилье и спокойно осмотреть популярные достопримечательности.

К тому же осенью можно насладиться архитектурой, музеями и местной кухней без летних толп, пишет Finance.ua. В некоторых европейских странах вполне реально спланировать отдых с бюджетом до 100 евро в день.

Нужно лишь выбирать подходящие направления, заранее проводить бронирование жилья и отдавать предпочтение общественному транспорту и местным заведениям питания.

В каких странах можно отдохнуть за 100 евро в день?

Албания

Подойдет тем, кто хочет совместить морские пейзажи с прогулками по старинным городам. В октябре уже не так тепло для отдыха у моря, однако можно провести время в интересных местах. Ориентировочный бюджет в этой стране – 55–95 евро в день.

Берат – исторический город с белыми домами на склонах, узкими улочками и старинной крепостью.

Гирокастра – город каменных домов, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бутринт – археологический парк с руинами античного города недалеко от Саранды.

Тирана – столица с площадью Скандербега, музеями и оживленным районом Блок.

Румыния

Страна станет отличным выбором для тех, кто любит средневековую архитектуру, замки и осенние горные пейзажи. В Румынии можно организовать насыщенное путешествие, объединив несколько городов. Ориентировочный бюджет – от 50 до 90 евро в день.

Среди самых интересных мест:

Брашов – уютный исторический центр у подножия Карпат.

Замок Пелеш – роскошная королевская резиденция в горах недалеко от Синая.

Сигишоара – средневековый город с разноцветными домами и мощеными улицами.

Бухарест – столица с величественным Дворцом парламента, Старым городом и просторными парками.

Венгрия

Будапешт осенью привлекает архитектурой, видами на Дунай и термальными купальнями. Город можно исследовать пешком, а часть расходов сократить благодаря общественному транспорту. При экономном планировании в Венгрии можно потратить до 100 евро в день.

Туристам здесь рекомендуют посетить:

Рыбацкий бастион – смотровая площадка с панорамой на парламент и Дунай.

Будайская крепость – исторический район с дворцом и старинными улочками.

Базилика Святого Стефана – одна из самых известных архитектурных достопримечательностей столицы.

Сентендре – небольшой городок недалеко от Будапешта с разноцветными домами, галереями и уютными кафе.



Будапешт понравится каждому туристу / Фото Pexels

Польша

Эта страна удобна для украинцев благодаря наземному сообщению и большому выбору городов для коротких поездок. Здесь можно увидеть средневековые площади, замки и музеи, не тратя весь бюджет на транспорт. Ориентировочный бюджет – от 60 до 100 евро в день.

К самым популярным городам относятся:

Краков – Рыночная площадь, Вавельский замок и старинный район Казимеж.

Вроцлав – живописные мосты, Тумский остров и бронзовые гномы, разбросанные по городу.

Гданьск – историческая набережная, старинные фасады и Балтийское море неподалеку.

Мальборк – огромный кирпичный замок Тевтонского ордена.

Португалия

Страна несколько дороже других направлений из этой подборки, однако при условии раннего бронирования и умеренных расходов можно уложиться в бюджет в 100 евро. Особенно привлекательным вариантом является осень, когда можно гулять по городам без летней жары. Ориентировочный бюджет – от 75 до 120 евро.

К самым интересным местам относятся:

Лиссабон – исторический район Алфама, смотровые площадки и знаменитая площадь Комерсиу. Синтра – сказочный дворец Пена и живописные парки среди холмов.

Порту – колоритный район Рибейра, мост Луиша I и виды на реку Дору.

Кашкайш – прибрежный город с пляжами и прогулочными маршрутами у Атлантического океана.

Стоит учесть, что приведенные суммы являются ориентировочными. Фактические расходы зависят от дат, стоимости проживания, питания и экскурсий.