"Это не то, что мы ожидали": блогеры впервые посетили Бенидорм и вот, что их удивило

Блогеры Эшли МакКарти и Келси Льюис, посещая Бенидорм впервые, были приятно удивлены многообразием интересных мест в городе. По их словам, в городе есть немало вариантов для отдыха и развлечений, поэтому каждый турист сможет найти что-то на свой вкус.

У каждого из нас есть собственные ожидания от путешествия в ту или иную страну, и часто они могут не совпадать с реальностью. Так произошло и с блогерами Ash and Kels, которые впервые посетили Бенидорм в Испании и поделились своими настоящими впечатлениями от города.

Что ожидать от отдыха в Бенидорме?

Британские блогеры Эшли МакКарти и Келси Льюис отправились в Бенидорм впервые и были приятно удивлены. "Это не то, что мы ожидали",– рассказывают они. Хотя курорт часто называют "Маленькой Британией" из-за большого количества британских туристов, пара отметила, что город совсем не такой, как они представляли.

Туристы приобрели авиабилеты и отправились исследовать популярный курорт на побережье Коста-Бланка. Видео на ютубе показало, как блогеры наслаждались солнцем, пляжами и красотой променада.

Посмотрите на эти пальмы, на песок, он такой мягкий! Это действительно красивый пляж,

– делился Эшли.

Особое впечатление произвела чистота города. Блогеры отметили, что даже на оживленных улицах и набережной нет мусора, а зеленые насаждения добавляют атмосфере "садового уюта".

Я не понимаю, почему Бенидорм так часто критикуют. Да, где-то немного шумно, но есть множество красивых мест, ресторанов, кафе и пляжей,

– добавил Эшли.

Кроме пляжного отдыха, пара посетила пабы и бары Бенидорма, включая легендарный The Red Lion. Бенидорм предлагает достаточно развлечений для туристов любого возраста и вкуса.

Также курорт может похвастаться новым пабом Wetherspoon – первым в Испании. Пара отметила, что погодные условия тоже порадовали: в феврале температура достигала 20 градусов тепла, а солнечных дней в регионе более 300 в год.

Что стоит посетить в Бенидорме?

Плайя-де-Леванте – как отмечает TripAdvisor, один из самых популярных пляжей Бенидорма, известен своим золотым песком, прозрачной водой и многочисленными кафе и развлечениями на набережной.

– как отмечает TripAdvisor, один из самых популярных пляжей Бенидорма, известен своим золотым песком, прозрачной водой и многочисленными кафе и развлечениями на набережной. Старый город Бенидорма – исторический район с узкими улочками, красочными домами, традиционными ресторанами и уютными площадями.

Старый город Бенидорма / фото TripAdvisor

Мундомар – аквариум и морской парк, где можно посмотреть шоу с дельфинами, морскими котиками и другими морскими животными.

– аквариум и морской парк, где можно посмотреть шоу с дельфинами, морскими котиками и другими морскими животными. Пляж-де-Понент – более спокойный пляж по сравнению с Леванте, с широкой береговой линией, замечательный для прогулок и семейного отдыха.

– более спокойный пляж по сравнению с Леванте, с широкой береговой линией, замечательный для прогулок и семейного отдыха. Акваландия – большой водный парк с горками, бассейнами и детскими зонами, идеальное место для семей с детьми.

Акваландия / фото TripAdvisor

Эль Каско Антигуо де Бенидорм – еще одно название Старого города, район с колоритными улицами, магазинами и традиционной испанской архитектурой.

– еще одно название Старого города, район с колоритными улицами, магазинами и традиционной испанской архитектурой. Терра Натура Бенидорм – зоопарк и природный парк, где можно увидеть различные виды животных и принять участие в интерактивных мероприятиях.

