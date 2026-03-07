"Это не то, что мы ожидали": блогеры впервые посетили Бенидорм и вот, что их удивило
- Блогеры Ash and Kels были приятно удивлены поездкой в Бенидорм, отметив чистоту города, хорошие пляжи и разнообразие развлечений, включая новый паб Wetherspoon.
- Основные туристические места в Бенидорме включают популярные пляжи Плайя-де-Леванте и Пляж-де-Понент, исторический Старый город, аквариум Мундомар, водный парк Акваландия и зоопарк Терра Натура Бенидорм.
Блогеры Эшли МакКарти и Келси Льюис, посещая Бенидорм впервые, были приятно удивлены многообразием интересных мест в городе. По их словам, в городе есть немало вариантов для отдыха и развлечений, поэтому каждый турист сможет найти что-то на свой вкус.
У каждого из нас есть собственные ожидания от путешествия в ту или иную страну, и часто они могут не совпадать с реальностью. Так произошло и с блогерами Ash and Kels, которые впервые посетили Бенидорм в Испании и поделились своими настоящими впечатлениями от города.
Смотрите также Отпуск без "кусачих" цен: топ 10 направлений Европы, которые выгодно бронировать на Пасху 2026
Что ожидать от отдыха в Бенидорме?
Британские блогеры Эшли МакКарти и Келси Льюис отправились в Бенидорм впервые и были приятно удивлены. "Это не то, что мы ожидали",– рассказывают они. Хотя курорт часто называют "Маленькой Британией" из-за большого количества британских туристов, пара отметила, что город совсем не такой, как они представляли.
О поездке в Бенидорм: смотреть видео
Туристы приобрели авиабилеты и отправились исследовать популярный курорт на побережье Коста-Бланка. Видео на ютубе показало, как блогеры наслаждались солнцем, пляжами и красотой променада.
Посмотрите на эти пальмы, на песок, он такой мягкий! Это действительно красивый пляж,
– делился Эшли.
Особое впечатление произвела чистота города. Блогеры отметили, что даже на оживленных улицах и набережной нет мусора, а зеленые насаждения добавляют атмосфере "садового уюта".
Я не понимаю, почему Бенидорм так часто критикуют. Да, где-то немного шумно, но есть множество красивых мест, ресторанов, кафе и пляжей,
– добавил Эшли.
Кроме пляжного отдыха, пара посетила пабы и бары Бенидорма, включая легендарный The Red Lion. Бенидорм предлагает достаточно развлечений для туристов любого возраста и вкуса.
Смотрите также В этом малоизвестном уголке Испании весна расцветает ярче, чем где-либо
Также курорт может похвастаться новым пабом Wetherspoon – первым в Испании. Пара отметила, что погодные условия тоже порадовали: в феврале температура достигала 20 градусов тепла, а солнечных дней в регионе более 300 в год.
Что стоит посетить в Бенидорме?
- Плайя-де-Леванте – как отмечает TripAdvisor, один из самых популярных пляжей Бенидорма, известен своим золотым песком, прозрачной водой и многочисленными кафе и развлечениями на набережной.
- Старый город Бенидорма – исторический район с узкими улочками, красочными домами, традиционными ресторанами и уютными площадями.
- Мундомар – аквариум и морской парк, где можно посмотреть шоу с дельфинами, морскими котиками и другими морскими животными.
- Пляж-де-Понент – более спокойный пляж по сравнению с Леванте, с широкой береговой линией, замечательный для прогулок и семейного отдыха.
- Акваландия – большой водный парк с горками, бассейнами и детскими зонами, идеальное место для семей с детьми.
- Эль Каско Антигуо де Бенидорм – еще одно название Старого города, район с колоритными улицами, магазинами и традиционной испанской архитектурой.
- Терра Натура Бенидорм – зоопарк и природный парк, где можно увидеть различные виды животных и принять участие в интерактивных мероприятиях.
Какие еще локации Испании стоит увидеть туристу?
Мы уже рассказывали о малоизвестных островах Испании, которое не хуже Мальдивских островов. Речь идет о трех основных островах: Монтеагудо, До Фару и Сан-Мартиньо. Два из них соединены уникальной песчаной полосой длиной более километра. С одной стороны здесь спокойная лагуна, с другой открытый Атлантический океан.
Также узнайте о приморском городке Испании без толпы туристов. Это Эстепона – город с населением около 80 тысяч человек начинался как небольшой рыбацкий поселок, и этот характер сохранился по сей день. Здесь до сих пор сильны морские традиции, работает рыбная торговля, а общая атмосфера значительно спокойнее и более расслабленная, чем на популярных и переполненных курортах.
Частые вопросы
Какие были ожидания и впечатления блогеров Ash and Kels от Бенидорма?
Блогеры Ash and Kels впервые посетили Бенидорм и были приятно удивлены. Они отметили, что город совсем не такой, как они ожидали – хотя его часто называют 'Маленькой Британией', блогеры обнаружили, что город имеет свои уникальные прелести.
Какие основные впечатления блогеры получили от Бенидорма?
Блогеры наслаждались солнцем, пляжами и красотой променада. Они отметили чистоту города, отсутствие мусора на оживленных улицах и набережной, а также атмосферу 'садового уюта'.
Какие локации в Бенидорме стоит посетить согласно блогерам?
Блогеры рекомендуют посетить пляжи Плайя-де-Леванте и Пляж-де-Понент, исторический Старый город Бенидорма, аквариум и морской парк Мундомар, а также водный парк Акваландия.