Не только Лондон: топ 6 локаций Англии для вашего незабываемого отпуска

Когда речь заходит о Великобритании, большинство сразу вспоминает Лондон. Однако эта удивительная страна скрывает в себе гораздо больше мест для путешествий. Сегодня мы хотим выйти за пределы столицы и рассказать о нескольких невероятных уголках Англии, которые способны по-настоящему удивить в себе каждого путешественника.

Когда солнце наконец прогревает британские острова, большинство путешественников привычно выбирает пикники в лондонских парках или золотистые улочки Оксфорда и Бата. Однако настоящая магия Англии скрывается значительно дальше от протоптанных туристических маршрутов.

Какие локации Англии стоит посетить туристам?

Острова Силли

Эти уникальные клочки суши расположены всего в 45 километрах от побережья Корнуолла, и здесь кажется, будто время просто остановилось, рассказывает BBC. Благодаря уникальному микроклимату это одно из самых теплых и солнечных мест во всей Великобритании. Каждый из пяти заселенных островов имеет свой характер: самый большой, Сент-Мэрис, привлекает золотыми пляжами и уютной крошечной столицей, а соседний Сент-Мартинс славится белоснежным песком и возможностью поплавать с серыми тюленями.

Ценителям аутентичности стоит заглянуть на Сент-Агнес, где расположен самый юго-западный паб Англии The Turk's Head, чтобы попробовать традиционные фиш-энд-чипс прямо на берегу бирюзового моря во время невероятного заката. Добраться сюда можно за два с половиной часа на пароме Scillonian III из Пензанса или на самолетах Skybus.

Валлийская марка

Пограничные земли между Англией и Уэльсом – это территория с самой высокой концентрацией средневековых замков во всей Европе. Длинные летние дни идеально подходят для того, чтобы исследовать руины крепостей Клан, Гудрич или роскошный замок Ладлоу. Отдельным пунктом маршрута должно стать путешествие через так называемые "Черно-белые деревни" в Герефордшире, где сохранилась уникальная тюдоровская архитектура, которая недавно стала декорациями для голливудского фильма "Гамнет".

Кроме истории, этот регион является настоящей гастрономической столицей: в конце лета здесь проходит масштабный фуд-фестиваль, где можно попробовать лучшую британскую говядину, свежую спаржу и знаменитый местный сидр.

Национальный парк Эксмур

Если вы ищете поэтического вдохновения и дикой природы, то Эксмур, раскинувшийся на границе Девона и Сомерсета, создан именно для вас. Именно эти пейзажи вдохновляли поэтов-романтиков Вордсворта и Колриджа. Парк предлагает более 900 километров пешеходных троп, которые ведут через дубовые леса к самым высоким морским скалам Великобритании.

Национальный парк Эксмур / фото Jim Johnston

Здесь можно встретить уникальных эксмурских пони, которые являются более редкими, чем дикие тигры, а с этого лета в небо над местными бухтами снова поднимутся величественные орланы-белохвосты. Остановиться лучше всего в живописной деревне Порлок, выбрав для ночлега аутентичный 400-летний соломенный коттедж Myrtle Cottage.

Норвич

Долгое время Норфолк и его столицу Норвич считали сонной провинцией, но за последние десятилетия город превратился в один из самых стильных культурных центров страны. В 2012 году ЮНЕСКО объявило Норвич первым городом литературы в Англии, а в этом году издание Sunday Times назвало его лучшим местом для жизни в UK. Средневековые улочки, 900-летний рынок под открытым небом и уютные пивные сады идеально подходят для летних вечеров.

@heyreiko_ Norwich turned out to be one of the most unexpected gems A medieval city with cobbled lanes, hidden gardens, riverside swans, and colourful markets — and the best part is you can see it all on foot. The perfect little car-free city break Here’s my Norwich day trip itinerary @greaterangliauk — direct train from London Liverpool Street to Norwich About 1 hour 45 minutes Elm Hill - The city’s best-preserved medieval lane, lined with cobbles and pastel houses. It’s been featured in several films Norwich Cathedral - The cloisters are some of the most beautiful I’ve seen in England, and there’s even a resident cat who rules the place Princes Street – A quiet lane with pastel houses that look straight out of a postcard Strangers’ Coffee House – Highly recommend for a top-notch flat white to start your morning. Norwich Market – Full of stalls from street food to local crafts. Don’t miss the New York–style sandwich at The Bodega Royal Arcade – A Victorian gem with a glass roof, elegant details, and boutique shops worth browsing. Norwich Castle – Re-opened 7 August after a five-year closure and a £27 million restoration to return it to its original glory. The Merchant’s House – A cosy stop for coffee, cake, or something sweet before exploring further. Museum of Norwich (Bridewell) – A small but fascinating museum inside a medieval building, telling the city’s story. Strangers’ Hall – A medieval merchant’s home with rooms styled to different eras and a lovely Elizabethan knot garden. Colourful Houses near Ten Bell Lane – Rows of pastel terraces that feel like a secret rainbow corner of Norwich. Fye Bridge – One of the oldest bridges in the city, with peaceful river views and pubs nearby. Riverside & Pulls Ferry – Calm waters, swans gliding past, and one of the most photogenic spots in the city ♬ Strawberry - Prod by Rose

Обязательно посетите отреставрированный Норманнский замок и уникальный центр визуальных искусств Сейнсбери, спроектирован сэром Норманом Фостером, где хранится одна из лучших коллекций современного искусства в стране.

Канал Кеннет и Эйвон

Для тех, кто устал от бешеного темпа жизни, идеальным выбором станет летний круиз на традиционной узкой лодке (narrowboat) по одному из самых красивых каналов Англии. Скорость здесь составляет всего 6 километров в час, что позволяет сполна насладиться природой, наблюдая за лебедями и отдыхая в прибрежных пабах.

Канал Кеннет и Эйвон / фото Visit Newbury

Маршрут длиной 140 километров проходит мимо исторических городов Ньюбери и Хангерфорд. Главной инженерной приманкой являются замки Кейн Хилл вблизи Девайзеса – уникальный каскад из 29 шлюзов, который поднимает лодки по крутому склону. Арендовать такую лодку можно в компании Drifters, причем для управления ею вам не понадобятся никакие лицензии или предыдущий опыт – все необходимое расскажут на месте.

Нортумберленд

Нортумберленд – это наименее населенное графство Англии, которое идеально подойдет для тех, кто ищет пространства и уединения. Большинство туристов обычно держится побережья с его ветреными тропами, величественными замками и святым островом Линдисфарн. Однако настоящие сокровища скрываются вглубь страны с наступлением сумерек.

Нортумберленд / фото TripAdvisor

Благодаря почти полному отсутствию светового загрязнения Международный парк темного неба Нортумберленда площадью более 1500 квадратных километров является лучшим местом в стране для наблюдения за звездами, метеоритными дождями и Млечным Путем. Летние ночи здесь становятся короткими, но невероятно чистое небо и абсолютная тишина стоят каждой минуты ожидания.

Когда лучше всего посещать Великобританию?

Известный эксперт по путешествиям Рик Стивс уверен: в Британии нет плохой погоды, есть только неправильно подобранная одежда.

Высокий сезон (июль – август)

Это пиковое время для путешествий по Англии, Шотландии и Уэльсу. Именно в эти месяцы вас ждут самые длинные световые дни (солнце не садится почти до 22:30!) и самая теплая погода. В отличие от остальной Европы, цены и толпы в Англии и Уэльсе во время высокого сезона растут не так радикально, кроме периодов больших праздников.

Однако Шотландия – совсем другое дело: хотя она и не кажется переполненной, количество отелей и ресторанов там ограничено, поэтому в июле и августе они забиты до отказа. Особенно это касается Эдинбурга, который буквально штурмуют туристы из-за масштабного августовского фестиваля. Что касается Лондона, то даже такие грандиозные события, как Уимблдон в июле или карнавал в Ноттинг-Хилл в конце августа, не перегружают мегаполис полностью.

Межсезонье (май, июнь, сентябрь, октябрь)

Путешествие в мае, начале июня или осенью – это замечательный лайфхак. В этот период путешествовать значительно проще: толпы меньше, выбор жилья больше, а цены приятнее. При этом вам все еще доступен полный спектр туристических локаций и достопримечательностей.

Например, в мае в Лондоне проходит знаменитая цветочная выставка в Челси, а в июне зрелищный парад Trooping of the Colour. Даже в разгар лета солнце в Британии (особенно в прохладной Шотландии) никто не гарантирует, поэтому погода в мае или сентябре может оказаться ничем не хуже. Кроме того, традиционные Хайлендские игры проходят в Шотландии с мая по сентябрь.

Низкий сезон (ноябрь – февраль)

Зимой путешественники получают приятные цены на отели и полное отсутствие очередей везде, кроме Лондона. Однако световой день становится очень коротким, а погода стабильно пасмурной и сырой. В сельской местности жизнь замирает: многие достопримечательности переходят на работу только в выходные или закрываются до весны. Лондон в рождественский период превращается в настоящую сказку, а Эдинбург становится главной точкой на карте мира для встречи Нового года благодаря грандиозному празднованию Хогманай.

Главное правило для любого сезона – это всегда иметь план на случай дождя. Зонт или дождевик должны быть с вами постоянно. Погода здесь может кардинально меняться несколько раз в день, однако она редко бывает экстремальной.

