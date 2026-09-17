Меньше туристов, доступное жилье и особая атмосфера: какой сезон лучше всего выбрать для поездки в Амстердам

Осенью в Амстердаме царит гораздо более спокойная атмосфера, чем в период весеннего туристического пика. Кроме того, цены на проживание могут варьироваться на несколько тысяч гривен в зависимости от месяца.

Украинская блогерша Эмма Лучицкая рассказала в своем тиктоке о собственном опыте путешествия в Амстердам. Она поделилась тем, почему выбирает для поездки именно осень, где останавливалась во время путешествия и как добиралась до города.

Почему осенью в Амстердаме меньше туристов?

Одним из главных преимуществ осенней поездки является сезонность. Пик сезона в Амстердаме приходится на весну, когда цветут тюльпаны. Поэтому осенью в городе будет однозначно меньше людей, чем весной. Еще один плюс этого периода – стоимость жилья. Осенью цены могут быть значительно ниже, чем в весенние месяцы.

Почему Амстердам стоит посещать именно осенью: смотрите видео

Прошлой осенью во время поездки Эмма останавливалась в отеле The IF Boutique Hotel. В октябре цена за номер там начиналась от 10 тысяч гривен за ночь. Для сравнения: в апреле стоимость такого же номера уже начиналась от 13 тысяч гривен за ночь. Отдельно внимание привлекает сама атмосфера города в этот период года, ведь именно осенью Амстердам выглядит по-особенному.

Какие нюансы стоит знать о поездке в Амстердам?

Один из главных минусов – в Амстердам нет прямых рейсов лоукостеров из ближайших к Украине аэропортов. Прямые рейсы есть в Эйндховен и Маастрихт. После прилета оттуда нужно дополнительно добираться до Амстердама.

Если же не хочется тратить время на дополнительные переезды и есть готовность немного доплатить за удобство, одним из вариантов может быть прямой перелет. Именно таким образом прошлой осенью в Амстердам летела девушка: она выбрала авиакомпанию LOT, вылетавшую из Варшавы.