Сколько стоит отдых в Албании в 2026 году: украинка рассказала о расходах за 9 дней

Албания все чаще попадает в список бюджетных направлений для летнего отдыха. Но сколько на самом деле нужно денег на поездку, если учесть транспорт, проживание, питание и развлечения?

О своем бюджете поездки в Албанию рассказала блогер dsilvrr, которая подробно подсчитала все расходы за девять ночей отдыха.

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На что придется потратить больше всего во время отдыха в Албании?

По словам девушки, авиабилеты из Кракова стоили 3200 гривен, однако общие расходы на дорогу составили 9000 гривен. Проживание на 9 ночей обошлось в 7500 гривен. На питание в заведениях было потрачено 5800 гривен. Средний чек за ужин составлял 600 – 700 гривен.

Сколько стоит отдых в Албании: смотрите видео

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Еще около 2000 гривен ушло на покупку продуктов в магазинах. На сувениры потратили 1000 гривен. Отдельно блогерша учла расходы на развлечения. Поездка к Голубому глазу обошлась в 13 евро, а прогулка на лодке в 20 евро. Всего на развлечения было потрачено около 1700 гривен. Таким образом, общий бюджет девятидневного путешествия в Албанию составил 27 тысяч гривен.