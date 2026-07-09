Украинская туристка назвала самые важные нюансы, о которых стоит знать перед поездкой в Албанию

Несмотря на то, что Албания в последние годы стала одним из самых популярных бюджетных направлений в Европе, некоторые особенности отдыха могут стать неожиданностью для туристов. Именно поэтому опыт путешественников, которые уже побывали там, может помочь лучше подготовиться к поездке.

Украинская туристка dsilvrr, побывавшая в Албании, поделилась практическими советами, которые, по ее словам, значительно облегчили бы путешествие, если бы она знала их заранее. От общественного транспорта и выбора жилья до наличных денег и мобильного интернета – эти нюансы помогут избежать неприятных сюрпризов во время отдыха.

Какие советы стоит знать перед поездкой в Албанию?

Заранее изучите расписание автобусов

Если вы планируете отдых в Саранде, стоит знать, что автобус до Ксамиля курсирует примерно раз в час. Стоимость проезда составляет около 2 евро. Из-за редкого графика лучше заранее проверить расписание, иначе придется долго ждать или искать альтернативный транспорт.

Лучшие пляжи – не в Саранде

В самой Саранде большинство пляжей каменистые или скалистые. За бирюзовой водой и белыми пляжами, из-за которых Албанию часто называют "европейскими Мальдивами", придется ехать в Ксамиль. Дорога занимает примерно 30 минут.

Выбирайте отель поближе к морю

На карте кажется, что все расположено рядом, однако местность очень холмистая. Постоянные подъемы и спуски могут превратить короткую прогулку в получасовую. Именно поэтому туристка советует проводить бронирование жилья как можно ближе к береговой линии.

Будьте готовы к повышенному вниманию

По словам путешественницы, туристкам стоит быть готовыми к чрезмерному вниманию со стороны местных мужчин. Это не обязательно представляет опасность, однако может вызвать дискомфорт.

Всегда имейте при себе наличные

Несмотря на развитие туризма, во многих кафе, магазинах и небольших заведениях расчет картой может быть недоступен. Поэтому лучше заранее снять албанские леки и иметь их при себе.

Имейте при себе офлайн-карты

Мобильный интернет работает не везде стабильно. Туристка отмечает, что у нее были проблемы со связью, поэтому перед поездкой стоит скачать офлайн-карты. Это поможет не заблудиться даже без доступа к сети.