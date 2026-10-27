Секрет удачного отпуска: как выбрать лучший курорт на Канарских островах, который подойдет именно вам

Канарские острова – популярное направление для отдыха, однако курорты архипелага предлагают разнообразные возможности для досуга. Именно поэтому перед поездкой стоит определиться со своими предпочтениями.

Канарские острова остаются одним из популярных направлений для путешественников. По данным Daily Express, в прошлом году архипелаг посетили рекордные 18,4 миллиона туристов. Для сравнения, в 1960 году, когда туда прибыл первый коммерческий рейс, количество отдыхающих составляло всего 69 тысяч.

Daily Express опубликовало рейтинг 15 крупнейших курортов Канарских островов, составленный на основе оценок читателей британского издания Which?. В подборке представлены места для различных видов отдыха.

Какие курорты Канарских островов стоит выбрать для отдыха?

1. Пуэрто-де-Моган, Гран-Канария

Первое место в рейтинге занял Пуэрто-де-Моган. Курорт отличается бухтой со спокойным морем и рыбацкой гаванью. Место подойдет тем, кто хочет отдыхать у моря без постоянного шума больших туристических центров.

Кому подойдет: парам и туристам, которые предпочитают спокойный пляжный отдых.

2. Пуэрто-де-ла-Крус, Тенерифе

Курорт расположен на севере Тенерифе и отличается от типичных пляжных зон острова. Здесь можно посетить ботанический сад, поплавать в бассейнах с морской водой и полюбоваться видами на вулканическую гору Тейде.

Кому подойдет: тем, кто хочет совместить отдых у океана с посещением природных достопримечательностей.

3. Мелонерас, Гран-Канария

Мелонерас – курорт с большими отелями высокого класса. Его главное преимущество – расположение рядом с дюнами Маспаломаса, к которым ведет приморская набережная. Это позволяет совмещать проживание в комфортабельном отеле с отдыхом на побережье и посещением природной достопримечательности.

Кому подойдет: туристам, которые ищут отели высокого класса и хотят, чтобы рядом были пляжи и дюны.

4. Плайя-Бланка, Лансароте

Этот курорт на юге Лансароте привлекает тех, кто хочет отдыхать у моря и иметь возможность проводить время на набережной. Здесь есть пристань для яхт, а неподалеку расположены пляжи Папагайо, которые можно включить в план отдыха.

Кому подойдет: тем, кто планирует пляжный отпуск с поездками на соседние пляжи.

5. Коста-Тегисе, Лансароте

Коста-Тегисе расположен на восточном побережье Лансароте. Курорт имеет песчаные пляжи и возможности для виндсерфинга. Кроме того, отсюда можно добраться до старого города Тегисе, поэтому отдых не обязательно ограничивать только морем.

Кому подойдет: любителям виндсерфинга и тем, кто хочет разнообразить пляжный отпуск поездками по острову.

6. Коста-Адехе, Тенерифе

Коста-Адехе расположен на юго-западе Тенерифе. Курорт известен дорогими отелями, спокойными пляжами и полями для гольфа. Еще одно его преимущество – аквапарк Siam Park, который позволяет разнообразить отдых водными аттракционами.

Кому подойдет: тем, кто планирует остановиться в отеле высокого класса, играть в гольф или посещать водные аттракционы.

7. Плайя-де-Сантьяго, Ла-Гомера

Плайя-де-Сантьяго – это небольшая рыбацкая деревня с пляжем из черной гальки. В отличие от больших курортов, здесь акцент сделан не на ночных развлечениях или больших гостиничных комплексах, а на спокойном отдыхе и пешем туризме.

Кому подойдет: путешественникам, которые хотят ходить в походы, исследовать природу и избегать оживленных туристических зон.

8. Лос-Кристианос, Тенерифе

Лос-Кристианос сочетает пляжный отдых с возможностью путешествовать по морю. Здесь есть порт, защищенный пляж и оживленная набережная. С курорта отправляются паромы на Ла-Гомеру, а также лодки для морских прогулок.

Кому подойдет: туристам, которые не хотят проводить весь отпуск на одном пляже и планируют посетить соседний остров.

9. Маспаломас, Гран-Канария

Главная особенность Маспаломаса – это большие золотистые песчаные дюны, которые стали одной из самых известных природных достопримечательностей курорта. Здесь также есть маяк и протяженные пляжи, поэтому можно совмещать отдых у моря с изучением необычного ландшафта.

Кому подойдет: любителям широких пляжей, песчаных дюн и прогулок по природным территориям.

10. Корралехо, Фуэртевентура

Корралехо – это бывшая рыбацкая деревня на севере Фуэртевентуры. Курорт расположен рядом с дюнами и привлекает возможностями для кайтсерфинга. Отсюда также можно отправиться на остров Лобос, чтобы разнообразить отдых морской поездкой.

Кому подойдет: любителям активного отдыха на воде.

11. Лас-Пальмас, Гран-Канария

Лас-Пальмас – столица Гран-Канарии, где пляжный отдых можно совместить с городскими развлечениями. Здесь находится пляж Лас-Кантерас, есть исторический старый квартал и множество ресторанов. В отличие от курортов, где основные развлечения сосредоточены возле отелей, в столице можно также исследовать городскую среду.

Кому подойдет: тем, кто хочет совместить пляж с посещением ресторанов и исторической части города.

12. Плайя-дель-Инглес, Гран-Канария

Плайя-дель-Инглес – большой курорт с широким пляжем, магазинами, барами и ночными клубами. Здесь есть возможности для пляжного отдыха днем и развлечений вечером, поэтому туристам не придется ограничивать досуг только морем.

Кому подойдет: тем, кто любит оживленные курорты, шопинг и вечерние развлечения.

13. Калета-де-Фусте, Фуэртевентура

Калета-де-Фусте расположена на восточном побережье Фуэртевентуры. Курорт имеет пляж, защищенный от сильных волн, что делает его привлекательным для семейного отдыха. Здесь также есть поля для гольфа, поэтому досуг можно дополнить спортивными занятиями.

Кому подойдет: семьям с детьми и туристам, которые ищут спокойный пляж и возможности для игры в гольф.

14. Пуэрто-дель-Кармен, Лансароте

Пуэрто-дель-Кармен – курорт с длинной пляжной зоной, вдоль которой расположены бары и рестораны. Также здесь есть старая гавань с более спокойной атмосферой. Благодаря такому сочетанию туристы могут выбирать между оживленной частью побережья и более спокойным отдыхом возле порта.

Кому подойдет: тем, кто хочет иметь рядом заведения питания и развлечения, но в то же время ценит более тихие места.

15. Плайя-де-лас-Америкас, Тенерифе

Плайя-де-лас-Америкас известен барами, клубами и пляжами, которые остаются оживленными до поздней ночи. Это курорт, где вечерние развлечения являются важной частью отдыха, а не просто дополнением к пляжному досугу.

Кому подойдет: молодежи, компаниям друзей и всем, кто планирует совместить отдых у моря с ночной жизнью.

Удачный отдых во многом зависит от правильного выбора курорта! Ведь даже популярное среди туристов направление может не оправдать ваших ожиданий. Поэтому перед поездкой стоит учесть свои предпочтения и выбрать место, которое лучше всего им соответствует.