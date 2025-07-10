Где отдохнуть на Лазурном берегу во Франции, чтобы не влететь в копеечку: 3 бюджетных города

Отдых на французской Ривьере у большинства туристов ассоциируется с роскошными Каннами, Сен-Тропе и Ниццей. Но на самом деле Лазурный берег дешевле, чем многие думают. Отдохнуть на французских курортах могут и бюджетные туристы. Главное – знать, куда ехать.

Французская Ривьера отличается среди других морских курортов своей бирюзовой водой. Вода на фото из этих мест имеет настолько красивый оттенок, что сложно поверить, что он настоящий. Однако те, что были на юге Франции, могут подтвердить – вода здесь действительно лазурная. 24 Канал со ссылкой на Travell off Path рассказывает о французских прибрежных городах, где цены дешевле и подойдут для бюджетных туристов.

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Ментон

Ментон расположен на границе между Францией и Италией, поэтому здесь соединились обе культуры. Пастельные домики контрастируют с голубой водой в море, а гористая местность придает этому городу вид как с винтажной открытки.

Гуляя по улицам Ментона, на мгновение может показаться, что вы в Италии. Здесь на каждом шагу продают мороженое и лимочелло, а лимонная тематика – в каждом магазине.

Проживание в апартаментах у моря в Ментоне обойдется в 140 долларов за двоих за ночь.



Ментон, Франция / Фото Елены Литвин для 24 Канала

Вильфранш-сюр-Мер

В этом маленьком городке, недалеко от Ниццы, царит идеальная тишина, которую нарушает только пение птиц. Многие туристы приезжают сюда на день, чтобы прогуляться по извилистым узким улочкам и искупаться в море.



Колоритный Вильфранш-сюр-Мер во Франции / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Из-за роста популярности, цены в Вильфранш-сюр-Мер также растут. Однако этим летом здесь еще можно арендовать комфортный номер в отеле за 125 долларов в сутки за двоих.



Набережная у Вильфранш-сюр-Мер / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Кань-сюр-Мер

Одним из самых красивых средневековых городов Лазурного берега считают спокойный Кань-сюр-Мер. Здесь есть многовековые каменицы, гавань с разноцветными лодками и красивый замок на вершине холма. Переночевать здесь можно всего за 65 – 70 долларов за одного.

Преимуществом Французской Ривьеры является удобное сообщение по железной дороге. В одном отпуске можно объездить поездом все города Лазурного берега.