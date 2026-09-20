Вместо нового iPhone 18 Pro – путешествие за границу: куда можно поехать вдвоем за эти деньги

Новый смартфон может оказаться не единственной большой покупкой, на которую можно потратить такую сумму. На аналогичную сумму можно организовать отдых у моря для двоих. Рассказываем, какие варианты сейчас можно найти среди туристических предложений.

Новый iPhone 18 Pro уже появился на украинском рынке, а цены на эту модель начинаются от 77 999 грн за версию с 256 ГБ памяти. Для сравнения возьмем актуальные предложения для двух туристов на сайте украинского туроператора Join Up!, а именно морские направления, которые можно рассмотреть для отдыха при таком же бюджете.

Сколько стоит неделя в Египте?

Среди предложений есть отдых в Шарм-эль-Шейхе на 6+1 ночей. Вылет из Кишинева запланирован на 15 октября, возвращение 22 октября. Самый дешевый из представленных вариантов – это 3-звездочный отель с питанием "все включено". Тур для двоих стоит 45 707 гривен.

Еще один 3-звездочный вариант с системой "все включено" стоит 47 020 гривен за двоих. А за 50 302 гривен можно выбрать 4-звездочный отель в Шарм-эль-Шейхе/Хадабе, также с питанием "все включено".

А что можно найти в Греции?

Среди предложений есть и отдых в Греции. Например, один из туров в Ираклион – Сталиды на 6+1 ночей стоит 40 315 гривен за двоих. В стоимость входят перелет из Кишинева, проживание и обратный перелет. Питание в этом варианте не предусмотрено, туристам предлагается формат "только номер".

Еще один вариант на 6+1 ночей в районе Ретимно – Бали за 42 044 гривен на двоих. Здесь также действует формат проживания без питания. Среди других предложений в районе Ираклиона есть варианты за 42 684 – 45 066 гривен на двоих.

Хватит ли такой суммы на отдых на Кипре?

Среди предложенных туров есть и 7-дневный отдых на Кипре. Например, проживание в Протарасе на 7 ночей с 10 по 17 октября стоит 53 766 гривен на двоих. В эту сумму входит перелет из Кишинева и проживание, а питание не включено. За 54 267 гривен можно выбрать еще один вариант в Протарасе на 7 ночей. Также есть предложения в Ая-Напе за 56 273 гривен на двоих.

Это одни из самых дешевых вариантов туров для двоих среди доступных предложений. Поэтому после оплаты самой поездки часть суммы, которую можно было бы потратить на новый смартфон, еще останется. Ее можно потратить уже во время отдыха: на питание, экскурсии, развлечения, покупки или другие расходы в зависимости от выбранного направления.