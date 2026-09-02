Тропическое лето вместо осени: какие 3 направления набирают популярность именно в сентябре

Сентябрь для многих ассоциируется с возвращением к работе, учебе и привычному ритму жизни после лета. Однако именно в это время в некоторых экзотических направлениях начинается особенно удачный период для путешествий.

Если хочется продлить лето у океана или увидеть дикую природу вблизи, стоит обратить внимание на Бали, Занзибар и Кению. У каждого из этих направлений свои преимущества, но сентябрь объединяет их комфортной погодой и меньшим количеством туристов по сравнению с пиковыми летними месяцами.

Почему в сентябре стоит отправиться на Бали?

В сентябре на Бали все еще царит сухой сезон. Дни в основном теплые и солнечные, а кратковременные дожди бывают редко. Дневная температура держится примерно на уровне 28 – 31 градуса, а температура моря составляет около 27 градусов. При этом июль и август, когда на острове наблюдается пик сезона, уже остались позади. Туристов становится меньше, а популярные места не так переполнены.

Это позволяет более спокойно посещать пляжи, рестораны, спа-центры и туристические достопримечательности. Сентябрь также может оказаться более выгодным, чем летние месяцы. После окончания школьных каникул авиакомпании начинают снижать цены на билеты, особенно со второй половины месяца. Стоимость проживания также постепенно становится более доступной, а в отелях и на виллах появляется больше свободных номеров.

Отдых на Бали / фото Canva

А что в сентябре происходит на Занзибаре?

На Занзибаре сентябрь также приходится на сухой сезон. Большинство дней солнечные, влажность остается умеренной, а если и бывают дожди, то обычно они короткие. Однако при выборе курорта стоит учитывать особенности различных побережий. Нунгви и Кендва на севере острова считаются наиболее подходящим вариантом для тех, кто хочет регулярно купаться. Эти пляжи более защищены от приливов, а вода здесь остается пригодной для купания в течение дня.

На восточном побережье, в частности в Падже и Джамбиане, ситуация иная. Здесь сильнее ощущаются ветра и приливы, зато эти места хорошо подходят для кайтсерфинга и долгих прогулок по побережью. В начале сентября условия для кайтсерфинга особенно благоприятны.

Отдых на Занзибаре / фото Canva

Любителям дайвинга стоит обратить внимание на Матемве и район атолла Мнемба. В сентябре здесь может быть хорошая видимость под водой. Помимо пляжей, во время путешествия можно выделить время на Стоун-Таун – исторический район Занзибара. В то же время Занзибар не является бюджетным направлением именно в сентябре.

Это высокий сезон, хотя доступность и уровень скопления туристов могут быть лучше, чем в августе. Номера среднего класса у моря часто стоят около 80 – 150 долларов за ночь, а роскошные курорты примерно 280 – 500 долларов.

Почему сентябрь считается особенным временем для сафари в Кении?

Сафари – это путешествие, во время которого туристы отправляются в природные заповедники или национальные парки, чтобы наблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания.

Кения в сентябре предлагает совершенно иной формат отдыха. Вместо пляжа и океана путешественники могут отправиться на сафари в период, когда сухой сезон уже хорошо ощущается. Из-за засушливой погоды трава становится короче, а вода концентрируется возле отдельных источников.

Животные чаще собираются возле них, поэтому наблюдать за ними становится проще. Именно в этот период можно увидеть львов, леопардов, гепардов, слонов, жирафов, носорогов и буйволов. Еще одна причина популярности Кении в сентябре – это большая миграция. В июле – октябре антилопы гну и зебры перемещаются из Танзании в кенийский Масаи-Мара, поэтому сентябрь как раз приходится на этот период.

Сафари в Кении / фото Canva

Погода также благоприятствует путешествиям. Сентябрь обычно сухой, хотя иногда могут проходить послеобеденные дожди. Утренние сафари могут быть прохладными, зато днем условия становятся более комфортными. При этом сентябрь в Кении остается пиковым сезоном.

Однако после окончания летних каникул во многих странах количество семейных туристов уменьшается. Из-за этого может быть легче найти жилье и авиабилеты, а цены становятся более конкурентоспособными даже в высокий сезон.

Так какое направление выбрать?

Бали подойдет тем, кто хочет совместить пляжи, серфинг, природу, культуру и активный отдых. Занзибар стоит рассматривать ради океана, пляжей, дайвинга, кайтсерфинга и более спокойного ритма жизни. А Кения в сентябре – это уже вариант для тех, кто мечтает увидеть дикую природу в один из самых благоприятных периодов года. Главное преимущество сентября для всех трех направлений – это возможность застать благоприятные условия уже после самой активной части летнего сезона.