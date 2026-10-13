Райские пляжи без заоблачных цен: почему в ноябре лучше лететь на Занзибар, а не в Египет

В Украине ноябрь ассоциируется с холодом, дождями и короткими днями, в то же время в Индийском океане есть остров, который переносит вас в настоящее лето – здесь можно наслаждаться солнцем и купаться в теплой воде. Речь идет о Занзибаре. Что самое главное, ноябрь – идеальное время, чтобы спланировать здесь более дешевый отпуск.

Выбор направлений для морского отдыха в ноябре не такой большой, как в летние месяцы. На многих популярных европейских курортах купальный сезон уже закончился, поэтому туристам, желающим продлить лето, приходится обращать внимание на тропические страны. Один из интересных вариантов – Занзибар, архипелаг у восточного побережья Танзании. Ноябрь имеет свои важные преимущества для путешествия: это переходный период между сезонами дождей и сухой погоды, когда остров еще не переполнен туристами. Подробнее расскажет 24 Канал.

Какая погода на Занзибаре в ноябре?

В конце осени на Занзибаре царит настоящее лето, а температура воздуха обычно держится на уровне +28...+31 градуса. Ночью также тепло – примерно +23...+25 градусов. Индийский океан комфортен для купания: температура воды составляет около +27...+28 градусов, поэтому туристам не придется привыкать к холодным волнам или искать бассейн с подогревом.

Но у ноября есть один нюанс – в этот период на Занзибаре начинаются короткие дожди Vuli. Обычно это недлительные тропические ливни, которые могут проходить ночью или утром, после чего снова появляется солнце. Однако иногда дождливая погода может затянуться на несколько часов или даже дольше.

Ноябрь на Занзибаре относится к переходному периоду между двумя основными сезонами. Длинный сезон дождей, который обычно приходится на март – май, уже позади, а длительный влажный период еще не начался. Это создает прекрасные условия для туристов, которые не хотят ехать в разгар высокого сезона. В ноябре на острове обычно меньше отдыхающих, чем зимой. Соответственно, можно рассчитывать на более спокойную атмосферу на пляжах и больший выбор вариантов проживания.

Пляж на Занзибаре / Фото Depositphotos

Какие пляжи Занзибара выбрать для отдыха?

На Занзибаре есть несколько популярных курортных районов, и каждый из них имеет свои особенности.

Нунгви (Nungwi) – один из самых известных пляжных курортов острова. Он расположен на севере, где приливы и отливы меньше влияют на возможность купаться в океане. Здесь много отелей, ресторанов, пляжных баров и центров водных развлечений. Это хороший выбор для тех, кто хочет проводить большую часть отпуска у океана.

Кендва (Kendwa) – еще один популярный пляж на севере. Его ценят за широкий песчаный берег, бирюзовую воду и красивые закаты. В отличие от некоторых других районов острова, здесь можно комфортно купаться даже во время отлива.

Падже (Paje) – курорт на восточном побережье, который привлекает любителей активного отдыха. Здесь популярны кайтсерфинг, виндсерфинг и прогулки вдоль океана. Однако на восточном побережье приливы и отливы особенно заметны: во время отлива вода может отступать далеко от берега. Поэтому перед бронированием отеля стоит учесть этот нюанс.

Каковы цены на отдых на Занзибаре в ноябре?

Туристический агент @glamour_travell советует туристам лететь в отпуск на море в ноябре именно на Занзибар. Цены в начале месяца приятно удивляют. Например, тур на 7 ночей с вылетом 4 ноября обойдется в 82 тысячи гривен на двоих, а на 14 ночей – от 125 тысяч гривен. Учитывая удаленность острова, это очень выгодное предложение. Поэтому вместо того, чтобы в очередной раз ехать в Египет, стоит на этот раз посетить новое экзотическое направление.