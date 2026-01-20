Украинка рассказала, сколько стоит один день отдыха в дорогом Куршевеле

Украинка решила поехать на лыжи не в Буковель, а во французский Куршевель, который известен как один из самых дорогих горнолыжных курортов Европы. Сюда ежегодно приезжают богачи со всего мира, чтобы покорить альпийские вершины.

На своей тикток-странице @st.kris.tina украинка подробно рассказала, сколько стоит день отдыха в Куршевеле за одного человека. Об этом сообщает 24 Канал.

Сколько украинка потратила за один день в Куршевеле?

Девушка проживала в отеле, где в стоимость входили и завтраки, и ужины. Это очень удобно, ведь на обед она ела что-то попроще, поскольку была занята катанием на лыжах. Кроме того, у отеля был непосредственный доступ к горнолыжным трассам, а потому не надо было тратить деньги и время, чтобы добраться до них. За ночь отель стоил 172 евро за одного при трехместном размещении.

Скипасс на целый день катания обошелся украинке в 75 евро. За пиццу на обед она заплатила 12 евро, а еще 12 евро – за глинтвейн на горе.

К ужину, который входил в стоимость проживания, туристка заказала только местное вино. Оно обошлось в 22 евро за бутылку.

Общая сумма за день – 293 евро, что составляет около 14 750 гривен.

Сколько стоит один день отдыха в Куршевеле: видео

Чем заняться в Куршевеле, кроме катания на лыжах?

На сайте Courchevel указано, что курорт предлагает много различных развлечений для своих посетителей. Кроме катания на лыжах с невероятными видами на гору Монблан, здесь можно покататься на санках, катке, заняться ездой верхом или скалолазанием.

Кроме того, здесь есть много вечеринок, брендовых бутиков и отелей со спа, где можно расслабиться.

