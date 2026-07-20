Дешевле, чем в Барселоне: этот красивый город в Испании точно удивит туристов

Не все испанское побережье летом переполнено туристами. Есть один город, который, несмотря на весь свой шарм и особую атмосферу, остается малоизвестным среди иностранцев. Кроме того, цены здесь более доступные, чем в популярных городах Испании.

Речь идет о Кадисе, расположенном в одноименной провинции на юго-западе Испании. Город находится в 232 километрах от популярной среди туристов Малаги на побережье Коста-дель-Соль. Подробнее рассказывает Travel Off Path.

Что известно о городе Кадис в Испании?

В 2025 году провинцию Кадис посетили всего 2,9 миллиона туристов. При этом туристический поток в Испании превышает миллион посетителей в год. В туристических путеводителях по югу Испании Кадис упоминается редко, хотя именно этот город когда-то был одним из важнейших портов страны.

История Кадиса насчитывает более 3 тысяч лет. На протяжении многих веков город был главными воротами Испании в Америку. Корабли постоянно курсировали между Кадисом и Кубой, перевозя различные товары. Город сохранился почти в том же виде, что и много лет назад. Ведь в XIX веке его не стали перестраивать, как другие города Европы, для прокладки больших проспектов и площадей или трамвайных линий.

Сейчас Кадис часто сравнивают по атмосфере со столицей Кубы – Гаваной. Здесь есть высокие сторожевые башни, возвышающиеся над панорамой города, лабиринт узких улочек, колоритные площади, очень красивый Кадисский собор. В отличие от мрачных готических соборов, храм в Кадисе сияет благодаря своему желтому куполу и кремовому мрамору.

Собор в Кадисе / Фото Depositphotos

Но самое главное – океан. Кадис окружен Атлантическим океаном, а не Средиземным морем, поэтому пляжи здесь совсем другие.

Где в Кадисе лучшие пляжи?

Купание в Кадисе отличается от, например, купания в Малаге. Вода в океане холоднее и более бурная, а пляжи имеют золотистый песок, но в этом и заключается особенность этого места. Рядом со Старым городом находится пляж Playa de la Victoria с оживленной набережной. Если хочется чего-то более атмосферного, то стоит посетить пляж La Caleta, где на закате собираются местные жители. Виды здесь очень красивые и больше всего напоминают Гавану.

Playa de Cortadura – это дикий пляж с нетронутой природой. Он окружен песчаными дюнами, напоминающими пустыню. Инфраструктуры почти нет, поэтому создается ощущение, будто вы остались единственными людьми на планете.

Пляж в Кадисе / Фото Depositphotos

Какие цены в Кадисе?

Пожалуй, главным преимуществом города являются цены, которые значительно ниже, чем в Барселоне или других городах Испании. Например, обед из трех блюд обойдется в 17 – 20 долларов на человека. Вкусно поужинать в красивом ресторане с видом на город можно за 50 долларов на двоих. При этом порция морепродуктов на гриле на Центральном рынке стоит до 10 долларов.