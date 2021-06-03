На отдых с детьми: какие документы нужны и кто может поехать

Несмотря на то, что пандемия оставляет закрытыми многие страны, все же можно выбрать, где отдохнуть за границей. Правда, украинцы часто сталкиваются с проблемами с выездом за границу с детьми, особенно, если едут не оба родителя.

Рассказываем о том, какие нужно иметь документы для выезда за границу с детьми, могут ли детей сопровождать третьи лица, и что делать, если один из родителей не имеет украинского гражданства.

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Может ли выехать с ребенком за границу только один из родителей

В общем, чтобы одному из родителей выехать за границу с ребенком, нужно получить от другого нотариально удостоверенное заявление о согласии на выезд ребенка за границу без его присутствия и в сопровождении другого лица. В заявлении обязательно указывается куда, с кем и на какой срок может поехать ребенок.

Алина Кушнир, юрист Gracers Law Firm, говорит, что по общему правилу граждане Украины, которым еще не исполнилось 16 лет, могут выехать за границу только по согласию обоих родителей и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими. Впрочем, существуют определенные исключения, предусмотренные законодательством, когда нотариальное согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу не требуется.

Нотариально удостоверенное согласие второго родителя не требуется, если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка. Если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу ребенок, есть запись о выбытии на постоянное место проживания за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за рубежом,

– объяснила Кушнир.

Кроме этого, согласие второго родителя не требуется при предъявлении документов или их нотариально заверенных копий:

свидетельства о смерти второго родителя;

решения суда о лишении родительских прав второго родителя;

решения суда о признании второго родителя без вести отсутствующим;

решение суда о признании второго родителя недееспособным;

решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, который не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем.

Екатерина Анищенко, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS, говорит, что следует учесть, что разрешение родителей на выезд ребенка за границу – обязательное условие для посещения ряда стран Шенгенского соглашения. Его необходимо оформить даже в том случае, если ребенок будет путешествовать с обоими родителями.

Отец с которым ребенок проживает постоянно, может выезжать за границу с ребенком на срок до месяца. Это возможно, если предварительно было вынесено: решение суда о постоянном проживании ребенка со своей мамой или с отцом; решение органа опеки о подтверждении места жительства ребенка с мамой или с папой,

– объяснила Анищенко.

Она добавила, если один из родителей препятствует поездке за пределы страны, получить разрешение на выезд ребенка без согласия отца поможет суд, куда направляется иск. Советуют подавать исковое заявление заранее – минимум за полгода, а еще лучше за год до даты предполагаемой поездки, так как процедура рассмотрения дела в первичной инстанции занимает определенное время.



Для того, чтобы выехать с ребенком за границу, нужно собрать немало документов / Фото Pixabay

Татьяна Коренчук, адвокат ЮК L.I. Group, добавляет, что за границу дети выезжают с документом, который удостоверяет личность, подтверждает гражданство Украины лица и дает право на выезд из Украины и въезд в Украину. То есть, для получения "загранпаспорта", как его привыкли называть, для ребенка, который не достиг 16-летнего возраста, ребенок должен быть прежде всего гражданином Украины. В случае, когда оба родителя ребенка граждане Украины и ребенок родился на территории Украины, никаких вопросов относительно гражданства ребенка не возникает.

Если на момент рождения ребенка хотя бы один из родителей не был гражданином Украины, для получения загранпаспорта необходимо, дополнительно к другим документам, предоставить справку о получении ребенком гражданства Украины. Такая справка выдается ГМС по месту регистрации отца-гражданина Украины или консульством Украины в стране рождения ребенка,

– говорит Коренчук.

Если же свидетельство или документ о рождении ребенка было выдано иностранными уполномоченными учреждениями заграницей, понадобится легализация и нотариально заверенный перевод на украинский язык такого документа.

Виктория Новохатько, руководительница отдела судебной практики KODEX, объяснила: ребенок, который является иностранцем, один из родителей которого является гражданином Украины, а второй – иностранцем, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей, который является гражданином Украины. Если ребенок родился на территории Украины, ему выдают свидетельство о рождении.

При этом свидетельство о рождении ребенка подтверждает только юридический факт регистрации рождения и не является подтверждением получения ребенком гражданства Украины. Именно поэтому для оформления загранпаспорта ребенка необходимо получить справку ГМС о гражданстве. Справка, выданная ГМС, подтверждает гражданство ребенка, которое будет указано в загранпаспорте,

– говорит Новохатько.

Для получения такой справки один из родителей, который является гражданином Украины, должен обратиться в ГМС и подать следующие документы:

заявление;

две фотографии ребенка, если ему исполнилось 7 лет;

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию паспорта гражданина Украины, подтверждающего пребывание одного из родителей ребенка в гражданстве Украины;

заявление самого ребенка, если ему уже исполнилось 14 лет;

декларацию о том, что ребенок является лицом без гражданства;

копию документа, подтверждающего пребывание одного из родителей ребенка в гражданстве другого государства.

Срок выдачи справки о получении ребенком гражданства Украины может длиться до трех месяцев.

Какие нужны документы, чтобы выехать за границу с ребенком

Екатерина Анищенко подробно рассказывает: что касается перечня документов для оформления загранпаспорта, то ребенку понадобится:

оригинал свидетельства о рождении ребенка;

если хотя бы один из родителей не был гражданином Украины на момент рождения ребенка – справка о получении ребенком гражданства Украины;

если свидетельство или документ о рождении было выдано учреждениями непризнанных Украиной стран и регионов (Косово, Автономная Республика Абхазия, Автономная область Южная Осетия, ОРДЛО, АР Крым в составе РФ) – может потребоваться обращение в суд для установления факта рождения и получения гражданства Украины;

паспорт гражданина Украины в виде карты (для лица, достигшего 14-летнего возраста);

индивидуальный налоговый номер физического лица (при наличии);

документ, удостоверяющий личность законного представителя и документ, подтверждающий полномочия законного представителя (кроме случаев, когда законным представителем является один из родителей);

заявление от одного из родителей (формируется на месте подачи заявления на выдачу загранпаспорта);

обязательно наличие оригиналов паспорта гражданина Украины;

в случае, если ФИО матери или отца не совпадают со свидетельством о рождении, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие факт смены ФИО (свидетельство о браке, о разводе, о смене фамилии и т. п.);

документы, подтверждающие уплату административного сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты; как правило оплата производится на месте через терминалы самообслуживания.



Третьи лица могут сопровождать ребенка, только если у них есть доверенность от родителей / Фото Pixabay

Если заявитель не получил паспорт в течение месяца со дня его оформления, он возвращается в соответствующий территориальный орган/территориальное подразделение ГМС для хранения. Если заявитель не получил паспорт в течение года со дня его оформления, он уничтожается.

Таким образом при наличии необходимых документов, согласно перечню выше, процедура выезда ребенка за границу и процедура получения паспорта не должна у вас вызывать множество проблем,

– говорит Анищенко.

Что касается того, могут ли третьи лица сопровождать детей в заграничных поездках, – то стоит помнить, что они могут это делать только при наличии необходимых документов. Так третьи лица, в частности бабушка и дедушка, могут выехать с ребенком за границу по нотариально удостоверенному согласию обоих его родителей.