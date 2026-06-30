Лучше уж Турция: почему отдых в Болгарии подорожал этим летом

Болгария на протяжении многих лет была популярным бюджетным направлением среди украинских туристов. Автобусные туры позволяли забронировать отдых по очень доступной цене и при этом проживать в хорошем отеле. Однако этим летом туристы сетуют, что таких цен, как раньше, в Болгарии уже нет. Теперь отдых в этой стране по стоимости приравнивается к Турции.

Туристический агент "Поехали с нами" Екатерина, которая ведет свой блог в тиктоке @poihaliznami_vin, рассказала, что этим летом постоянно слышит вопросы туристов о том, почему отдых в Болгарии так подорожал. Она объяснила, почему же так произошло.

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Почему подорожал отдых в Болгарии?

Болгария полностью адаптировала национальное законодательство к нормам Европейского Союза, а конечным этапом интеграции стал переход на евро. Хотя власти и пытались избежать злоупотреблений, чтобы уберечь туристическую сферу, но сейчас цены в стране все равно выросли. Местами – на 30%. Все это повлияло и на стоимость туров.

Кроме того, война на Ближнем Востоке привела к росту цен на топливо. Как известно, большинство туристов ездили из Украины в Болгарию именно на автобусе – это дешевле, чем на самолете, и удобнее с детьми, поскольку не нужно делать никаких пересадок. Однако теперь автобусное сообщение стало дороже, что также влияет на общую стоимость отдыха.

Есть еще третья причина, и она, по словам турагента, является основной. Дело в том, что еще в период раннего бронирования туристы выкупили почти 70% номеров по выгодной цене. Уже летом свободных номеров осталось очень мало, и цена на них соответственно высока.

Сейчас цены – не очень хорошие. Не такие, какие нравятся туристам. Поэтому мы рекомендуем за такую цену лучше ехать в Турцию,

– сказала турагентка.

Турагент объяснила, почему подорожал отдых в Болгарии: видео

Что говорят туристы?

В комментариях к видео Екатерины многие украинцы согласились, что в этом году отдых в Болгарии слишком дорогой. Мол, цены здесь настолько выросли, что дальше просто невыгодно ехать. Однако были и те, кто писал, что совсем недавно отдохнул в Болгарии за копейки. Так что многое зависит от уровня отеля, на который рассчитывают туристы.