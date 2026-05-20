Плавающие свиньи, 45 ресторанов и не только: где расположен роскошный мегакурорт

Этот огромный курортный комплекс состоит из 3 отелей, 9 бассейнов, 45 ресторанов и собственного аквапарка. Он также предлагает широкий выбор однодневных поездок и экскурсий, в частности возможность поплавать со свиньями.

Роскошный мегакурорт Baha Mar раскинулся на побережье Нассау, что на Багамах. Как пишет Mirror, его считают "крупнейшим курортом такого типа".

Что известно о курорте Baha Mar на Багамах?

Этот мегакурорт расположен на живописном пляже Кейбл-Бич (Cable Beach) длиной почти 2,5 километра. Это идеальное, как с открытки, место с белоснежным песком и бирюзовой водой.

Baha Mar занимает огромную территорию в 1000 акров и предлагает гостям 2300 номеров. Комплекс объединяет три отеля – Grand Hyatt, SLS и Rosewood, имеет 9 бассейнов, 45 ресторанов и бесконечный список развлечений. Это пространство, где каждый найдет что-то для себя.

Курортный комплекс Baha Mar на Багамах / Фото Baha Mar

На пляже можно просто расслабиться на шезлонге или воспользоваться бесплатным прокатом досок для гребли, водных гамаков, каяков и другого снаряжения для развлечений в теплых водах.

Какие развлечения предлагает Baha Mar?

Для гостей здесь есть собственный аквапарк площадью 15 акров с множеством ярких и веселых горок для детей и специальной зоной для самых маленьких. Также есть бассейн с волнами объемом 500 000 галлонов, где дети могут безопасно плескаться. Для любителей адреналина – экстремальная горка свободного падения.



Аквапарк на территории курорта / Фото Baha Mar

Для тех, кто ищет более спокойного отдыха, работает спа-центр на набережной. Он предлагает успокаивающие процедуры с невероятным видом.

Обратите внимание! Как отмечают на официальном сайте Baha Mar, вас ждут более 45 ресторанов, баров и лаунжей. Здесь можно найти лучшие гастрономические и ночные заведения Нассау, Багамы. Среди них рестораны всемирно известных шеф-поваров и уютные места с блюдами местной кухни.

Поэтому днем можно наслаждаться закусками и напитками в уютных заведениях у бассейна, а вечером забронировать столик в одном из ресторанов.

Среди вечерних ночных развлечений, в частности, казино, джаз-клуб, который работает допоздна и предлагает коктейли в уютной атмосфере, и шоу фонтанов Baha Mar, что освещает небо после захода солнца.

Где найти плавающих свиней?

Одним из преимуществ Baha Mar является его близость к оживленному центру Нассау – всего 10 минут на автобусе или такси. Это колоритный исторический район, где современные торговые центры соседствуют с шумными рынками и интерактивным музеем пиратов, который понравится детям.

Курорт также предлагает разнообразные экскурсии, позволяющие исследовать остров. Особенно популярна однодневная поездка из Нассау на остров Роуз, где можно увидеть знаменитых плавающих свиней. Эти дружелюбные создания стали сенсацией в соцсетях.

Знаменитые плавающие свиньи / Фото Depositphotos

Гости могут зайти в спокойную, прозрачную воду, чтобы отдохнуть рядом с ними. Свиньи любят, когда их кормят и гладят, а на память можно даже сделать уникальное фото с поросенком.

Этот курорт доказывает, что роскошный отдых может быть не только о релаксе на пляже, но и о незабываемых приключениях, которые останутся в памяти на всю жизнь.

Куда еще поехать на Багамах?

Если вы обожаете мультфильмы Disney, стоит рассмотреть поездку на частный остров Disney's Castaway Cay. Это место, где мечта детства буквально воплощена в реальность.

Декорации создают сказочную атмосферу, а пляжи поражают мягким песком и кристально чистой водой.

Кстати, на острове можно встретить тех самых диснеевских персонажей – Чипа и Дейла, Дейзи, Плутона.