От COVID-депрессии: в столице Бельгии врачи назначают бесплатные походы в музей

Сегодня в мире все больше людей сталкиваются с постковидной депрессией. Каждый пытается справиться с ней по-своему – посещают психолога, погружаются в учебу и работу, занимаются любимыми делами и тому подобное. Например, в Брюсселе врачи назначают пациентам необычное лечение.

Они начали прописывать людям с депрессией, связанную с пандемией, походы в музеи и галереи. Самое интересное, что попасть туда пациенты могут совершенно бесплатно.

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Подобная практика является частью тестовой программы, введенной городскими властями на три месяца.

Так, пациентам, которые лечатся от стресса в больнице Бругманна, одной из крупнейших в столице Бельгии, предлагают бесплатное посещение пяти общественных музеев города, которые охватывают самые разнообразные темы – от моды к канализации.

Инициативу подала руководитель ведомства по вопросам культуры в Брюсселе Дельфина Хуба.

По словам члена совета, ее вдохновила схема в канадском Квебеке, где врачи могут назначить своим пациентам до 50 посещений музея в год.

Было доказано, что искусство полезно для психического и физического здоровья. Пандемия способствует стрессу и выгоранию, так что сейчас этот проект актуален,

– заверила Хуба.

Она надеется, что частные музеи и коллекции искусства предоставят свои услуги в будущем.

Отметим, ранее в легендарном испанском музее Собор Саграда Фамилия запустили украиноязычный гид.