Обучали еще за времен князей: где в Украине находится университет с 450-летней историей

Староакадемический корпус Острожской академии / Фото Ostroh noname 1576
В Украине есть университет, история которого насчитывает более 450 лет. Здесь студенты в свое время изучали пять языков, осваивали философию, медицину и астрономию, а сейчас посетители могут увидеть старинные подземелья, монастырский колодец и коллекцию редких книг.
Речь идет об Острожской академии, расположенной в городе Острог в Ровенской области. Это один из старейших образовательных центров Украины, история которого насчитывает более 450 лет.
Какова история Острожской академии?
Академию основал в 1576 году князь Василий-Константин Острожский. Значительные средства на ее развитие выделила его племянница – княжна Гальшка Острожская. Учреждение стало первым высшим учебным заведением для восточнославянских народов. Студенты изучали 7 свободных наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Также изучали философию, богословие и медицину.
Особенностью академии было и изучение 5 языков: славянского, польского, древнееврейского, греческого и латинского. Здесь также соединились византийские и западноевропейские культурные традиции.
После длительного перерыва академия была возрождена в 1994 году. В 2000 году она получила статус национального университета. Сегодня здесь работают 5 учебно-научных институтов, а студенты получают образование по различным направлениям.
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Что посмотреть в Острожской академии?
Для туристов работает музей истории Национального университета "Острожская академия". Он предлагает 3 экскурсионных маршрута:
- Полная обзорная экскурсия – 2 часа и 7 локаций. Включает посещение исторических экспозиций, комнаты памяти с монастырским колодцем, подземелий костела XVIII века, студенческо-преподавательского храма, академического парка и библиотеки.
- "Древняя и новейшая история Острожской академии" – 1 час и 4 локации. Маршрут охватывает исторические экспозиции, академический парк и внешний вид научной библиотеки.
- "История монастыря капуцинов" – 1 час и 4 локации. Посетителям показывают комнату памяти, монастырские подземелья, парк и храм с коллекцией иконописи XVIII – XIX веков.
Стоит учесть, что все музейные экспозиции расположены в Старомонастырском корпусе. Другие корпуса университета в экскурсии не входят.
Сколько стоит экскурсия в Острожскую академию?
Входной билет в музей стоит 50 гривен для детей, студентов и пенсионеров и 100 гривен для остальных посетителей. Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно.
Полная обзорная экскурсия:
- для льготников 300 гривен за группу до 25 человек или 500 гривен за группу от 26 до 40 человек;
- для остальных посетителей 400 гривен за группу до 25 человек или 600 гривен за группу от 26 до 40 человек.
Экскурсии продолжительностью 1 час:
- для льготников 200 или 300 гривен в зависимости от количества человек;
- для остальных посетителей 300 или 400 гривен соответственно.
Также можно заказать экскурсию на английском или польском языках. Ее стоимость составляет 400 гривен для льготников и 600 гривен для остальных посетителей.
Как заказать экскурсию?
Музей принимает посетителей только по предварительной записи за 1 – 2 дня до визита. Экскурсии проводятся с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Последняя группа может начать осмотр в 16:00. Посетить музей в выходные и праздничные дни также возможно, но заказ необходимо сделать в течение рабочей недели, не позднее 17:00 четверга, и согласовать точное время. Для записи можно позвонить по номерам:
- +38 097 660 1280;
- +38 093 204 8553.
Где находится Острожская академия: смотреть на картах
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