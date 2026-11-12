Обучали еще за времен князей: где в Украине находится университет с 450-летней историей

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Речь идет об Острожской академии, расположенной в городе Острог в Ровенской области. Это один из старейших образовательных центров Украины, история которого насчитывает более 450 лет.

Какова история Острожской академии?

Академию основал в 1576 году князь Василий-Константин Острожский. Значительные средства на ее развитие выделила его племянница – княжна Гальшка Острожская. Учреждение стало первым высшим учебным заведением для восточнославянских народов. Студенты изучали 7 свободных наук: грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Также изучали философию, богословие и медицину.

Особенностью академии было и изучение 5 языков: славянского, польского, древнееврейского, греческого и латинского. Здесь также соединились византийские и западноевропейские культурные традиции.

После длительного перерыва академия была возрождена в 1994 году. В 2000 году она получила статус национального университета. Сегодня здесь работают 5 учебно-научных институтов, а студенты получают образование по различным направлениям.

Василий-Константин Острожский / фото Википедии

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Что посмотреть в Острожской академии?

Для туристов работает музей истории Национального университета "Острожская академия". Он предлагает 3 экскурсионных маршрута:

Полная обзорная экскурсия – 2 часа и 7 локаций. Включает посещение исторических экспозиций, комнаты памяти с монастырским колодцем, подземелий костела XVIII века, студенческо-преподавательского храма, академического парка и библиотеки.

– 2 часа и 7 локаций. Включает посещение исторических экспозиций, комнаты памяти с монастырским колодцем, подземелий костела XVIII века, студенческо-преподавательского храма, академического парка и библиотеки. "Древняя и новейшая история Острожской академии" – 1 час и 4 локации. Маршрут охватывает исторические экспозиции, академический парк и внешний вид научной библиотеки.

– 1 час и 4 локации. Маршрут охватывает исторические экспозиции, академический парк и внешний вид научной библиотеки. "История монастыря капуцинов" – 1 час и 4 локации. Посетителям показывают комнату памяти, монастырские подземелья, парк и храм с коллекцией иконописи XVIII – XIX веков.

Стоит учесть, что все музейные экспозиции расположены в Старомонастырском корпусе. Другие корпуса университета в экскурсии не входят.

Сколько стоит экскурсия в Острожскую академию?

Входной билет в музей стоит 50 гривен для детей, студентов и пенсионеров и 100 гривен для остальных посетителей. Экскурсионное обслуживание оплачивается отдельно.

Полная обзорная экскурсия:

для льготников 300 гривен за группу до 25 человек или 500 гривен за группу от 26 до 40 человек;

для остальных посетителей 400 гривен за группу до 25 человек или 600 гривен за группу от 26 до 40 человек.

Экскурсии продолжительностью 1 час:

для льготников 200 или 300 гривен в зависимости от количества человек;

для остальных посетителей 300 или 400 гривен соответственно.

Также можно заказать экскурсию на английском или польском языках. Ее стоимость составляет 400 гривен для льготников и 600 гривен для остальных посетителей.

Как заказать экскурсию?

Музей принимает посетителей только по предварительной записи за 1 – 2 дня до визита. Экскурсии проводятся с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Последняя группа может начать осмотр в 16:00. Посетить музей в выходные и праздничные дни также возможно, но заказ необходимо сделать в течение рабочей недели, не позднее 17:00 четверга, и согласовать точное время. Для записи можно позвонить по номерам:

+38 097 660 1280;

+38 093 204 8553.

Где находится Острожская академия: смотреть на картах