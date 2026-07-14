Затерянные посреди океана: 3 необычных острова, на которых проживает менее 250 человек

На карте мира до сих пор есть острова, где жителей можно пересчитать за несколько минут, а жизнь течет совсем в другом ритме. Некоторые из них настолько отдалены, что добраться туда можно лишь несколько раз в год, другие же удивляют своей историей, пережившей века.

24 Канал подготовил подборку островов, где небольшие общины сохраняют свои традиции, живут в окружении дикой природы и каждый день доказывают, что для комфортной жизни не обязательно нужен большой город.

Какой остров считается самым отдаленным населенным пунктом в мире?

Тристан-да-Кунья

Тристан-да-Кунья, расположенный в Южной Атлантике, заслуженно считается самым удаленным обитаемым островом в мире. Здесь проживает около 250 человек. Остров находится примерно в 2 800 километрах от Кейптауна, более чем в 2 400 километрах от острова Святой Елены и почти в 3 500 километрах от побережья Уругвая. Именно поэтому попасть сюда непросто.

Как выглядит поселение на острове Тристан-да-Кунья: смотреть видео

Авиасообщения нет, а большинство путешествий осуществляется по морю из Южной Африки. Местные жители зарабатывают в основном на вылове омаров, которые экспортируются в Австралию, США и страны Европы. Также они занимаются земледелием, ремеслами, природоохранной деятельностью и продают коллекционерам почтовые марки и сувенирные монеты.

На острове есть школа, медицинский центр, супермаркет, почтовое отделение, полицейский участок, интернет-кафе, бассейн и даже паб. В то же время серьезную медицинскую помощь местные жители могут получить только в Кейптауне, куда приходится добираться на корабле примерно неделю.

Над островом даже возвышается действующий вулкан. Во время его извержения в 1961 году всех жителей эвакуировали в Великобританию, а вернуться домой они смогли только через два года.

Где круглый год живут всего 6 человек?

Флатей

Флатей расположен в фьорде Брейда-фиордур в Исландии, где насчитывается около 2 800 островов. Большинство из них давно стали безлюдными, но Флатей остается исключением. Именно здесь круглый год проживают всего 6 человек. В то же время летом население острова значительно увеличивается благодаря туристам и владельцам сезонных домов.

Как выглядит остров Флатей / фото Ferjueidir

Все острова фьорда сформировались еще во время ледникового периода. Они известны своей почти плоской поверхностью, богатой растительностью и разнообразным птичьим миром. Здесь можно увидеть тупиков, гаг, кайр и даже орланов-белохвостов.

Исторически жители Брейда-фиорда почти не знали недостатка в еде. Птицы, рыба и моллюски обеспечивали людей всем необходимым, поэтому во время голода в других регионах Исландии многие люди переселялись именно сюда.

Какой остров с сотнями жителей почти опустел?

Ульва

Шотландский остров Ульва сегодня имеет совсем небольшое количество жителей, хотя когда-то здесь кипела жизнь. К концу XVIII века на острове проживало более 800 человек, которые занимались земледелием, рыболовством, ткачеством и заготовкой ламинарии (водорослей). В XIX веке жизнь на острове кардинально изменилась.

После упадка ламинарной промышленности, голода и так называемых "Гайлендских чисток" многие семьи были вынуждены покинуть свои дома. К концу XIX века население сократилось до менее чем 100 человек, а впоследствии на острове остались лишь единицы.

Как выглядит остров Ульва: смотреть видео

Новый этап в истории Ульвы начался уже в 2018 году, когда местная община выкупила остров. С тех пор здесь ведется работа по восстановлению исторических зданий, развитию инфраструктуры, реализации экологических проектов и созданию условий для возвращения людей.

Помимо современной истории, Ульва имеет и чрезвычайно древнее прошлое. Археологические находки свидетельствуют о том, что люди жили здесь более 7 тысяч лет. На острове сохранились следы мезолитических поселений, неолитических хозяйств, бронзового века и скандинавских поселенцев, которые дали ему название, означающее "Волчий остров".