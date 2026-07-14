24 Канал підготував підбірку островів, де невеликі громади зберігають власні традиції, живуть поруч із дикою природою та щодня доводять, що для комфортного життя не обов'язково потрібне велике місто.

Який острів вважають найвіддаленішим населеним місцем у світі?

Трістан-да-Кунья

Трістан-да-Кунья, розташований у Південній Атлантиці, заслужено має репутацію найвіддаленішого населеного острова у світі. Тут проживає близько 250 людей. Острів лежить приблизно за 2 800 кілометрів від Кейптауна, понад 2 400 кілометрів від острова Святої Єлени та майже за 3 500 кілометрів від узбережжя Уругваю. Саме тому потрапити сюди непросто.

Як виглядає поселення на острові Трістан-да-Кунья: дивитись відео

Авіасполучення немає, а більшість подорожей здійснюється морем із Південної Африки. Місцеві жителі заробляють переважно на вилові омарів, які експортують до Австралії, США та країн Європи. Також вони займаються землеробством, ремеслами, природоохоронною діяльністю та продають колекціонерам поштові марки та сувенірні монети.

На острові є школа, медичний центр, супермаркет, поштове відділення, поліцейська дільниця, інтернет-кафе, басейн і навіть паб. Водночас серйозну медичну допомогу місцеві можуть отримати лише в Кейптауні, куди доводиться добиратися кораблем приблизно тиждень.

Над островом навіть височіє активний вулкан. Під час його виверження у 1961 році всіх жителів евакуювали до Великої Британії, а повернутися додому вони змогли лише через два роки.

Де цілий рік живуть лише 6 людей?

Флатей

Флатей розташований у фіорді Брейда-фіордур в Ісландії, де налічується близько 2 800 островів. Більшість із них давно стали безлюдними, але Флатей залишається винятком. Саме тут цілий рік проживають лише 6 людей. Водночас влітку населення острова значно збільшується завдяки туристам і власникам сезонних будинків.

Як виглядає острів Флатей / фото Ferjueidir

Усі острови фіорду сформувалися ще під час льодовикового періоду. Вони відомі своєю майже пласкою поверхнею, багатою рослинністю та різноманітним пташиним світом. Тут можна побачити тупиків, гаг, кайр і навіть орланів-білохвостів.

Історично мешканці Брейда-фіорду майже не знали нестачі їжі. Птахи, риба та молюски забезпечували людей усім необхідним, тому під час голоду в інших регіонах Ісландії багато людей переселялися саме сюди.

Який острів із сотнями жителів майже спорожнів?

Ульва

Шотландський острів Ульва сьогодні має зовсім невелику кількість мешканців, хоча колись тут вирувало життя. До кінця 18 століття на острові проживало понад 800 людей, які займалися землеробством, рибальством, ткацтвом і заготівлею ламінарії (водоростей). У 19 столітті життя на острові кардинально змінилося.

Після занепаду промисловості ламінарії, голоду та так званих Гайлендських очищень багато сімей були змушені залишити свої домівки. До кінця 19 століття населення скоротилося менш ніж до 100 осіб, а згодом на острові залишилися лише одиниці.

Як виглядає острів Ульва: дивитись відео

Новий етап в історії Ульви розпочався вже у 2018 році, коли місцева громада викупила острів. Відтоді тут працюють над відновленням історичних будівель, розвитком інфраструктури, екологічними проєктами та створенням умов для повернення людей.

Окрім сучасної історії, Ульва має і надзвичайно давнє минуле. Археологічні знахідки свідчать, що люди жили тут понад 7 тисяч років. На острові збереглися сліди мезолітичних поселень, неолітичних господарств, бронзової доби та скандинавських поселенців, які дали йому назву, що означає "Вовчий острів".