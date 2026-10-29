Здесь не приходится переплачивать за популярность: какие райские острова выбрать для недорогого отдыха

Автор туристического издания Travel Off Path Тайлер Фокс назвал 7 островов, где действительно можно организовать бюджетное путешествие.

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Доминиканская Республика

Пуэрто-Плата и Пунта-Кана привлекают туристов пляжами, теплым морем и большим выбором курортов. Страна имеет преимущество перед многими небольшими карибскими островами: здесь развито сельское хозяйство, поэтому зависимость от импорта продуктов меньше, а расходы на питание могут быть ниже.

Еще одно преимущество – это конкуренция между отелями и более доступные авиаперелеты благодаря популярности этого направления. Чтобы заранее спланировать бюджет, можно рассмотреть отели с системой "все включено", где проживание, питание и напитки входят в стоимость пакета.

Совет: автор материала рекомендует обратить внимание именно на Пуэрто-Плату. По его мнению, здесь можно насладиться красивыми пляжами и морем, потратив меньше, чем на более популярных курортах юга страны.

Пуэрто-Рико

Остров сочетает в себе историческую архитектуру, тропические леса и пляжи. В столице Сан-Хуане можно познакомиться с местной культурой, а за пределами города – исследовать природные ландшафты. Среди природных достопримечательностей, которые можно посетить без значительных затрат, – национальный лес Эль-Юнке. На общественных пляжах также можно отдыхать у океана без дорогих билетов.

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Совет: не ограничивайтесь столицей. Автор рекомендует арендовать автомобиль и отправиться в Ринкон на западном побережье. Там можно найти небольшие заведения у пляжей, где продают вкусные местные блюда.

Ямайка

Ямайка известна курортами с системой "все включено", однако на острове есть немало возможностей для бюджетного отдыха за пределами отелей. Конкуренция между курортами северного побережья помогает сдерживать цены, а местная кухня и природные достопримечательности позволяют интересно провести время без дорогих развлечений. Туристам стоит обратить внимание на пляж Севен-Майл в Негриле, где можно прогуляться вдоль длинной береговой линии, а также на водопады Даннс-Ривер.

Совет: автор рекомендует попробовать курицу джерк – традиционное блюдо с пряностями, которое готовят в небольших придорожных заведениях. Щедрую порцию можно купить буквально за несколько долларов. Также он советует посетить западную часть Негриля, известную прибрежными скалами.

Косумель и Исла-Мухерес, Мексика

Эти острова в Карибском море могут стать альтернативой Канкуну, где, по наблюдениям автора, цены на проживание и питание растут. Добраться до них с материкового побережья Ривьеры-Май можно на пароме. Косумель и Исла-Мухерес привлекают любителей морской природы, ведь у побережья расположены коралловые рифы.

Здесь можно заниматься дайвингом и снорклингом, а до некоторых мест для наблюдения за подводным миром можно добраться прямо с берега, что позволяет сэкономить на частных морских экскурсиях.

Совет: автор особенно рекомендует Косумель. Он советует арендовать скутер и исследовать прибрежную дорогу, останавливаясь в местах для погружений. По его мнению, самостоятельная организация дайвинга может обойтись дешевле, чем поездки на экскурсионных лодках.

Кюрасао

Остров расположен за пределами основного атлантического пояса ураганов, поэтому автор считает его привлекательным вариантом для путешествий в конце лета и осенью. Однако это не гарантирует полного отсутствия непогоды.

Для бюджетного отпуска здесь можно выбрать апартаменты с кухней или небольшой гостевой дом. Такие варианты позволяют сэкономить на проживании и самостоятельно готовить еду. Стоит посетить и столицу Виллемстад с яркими историческими зданиями и набережной, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для любителей пляжного отдыха на острове есть уютные бухты, которые местные жители называют "бокас".

Совет: автор рекомендует прогуляться по плавучему мосту королевы Эммы в Виллемстаде на закате. А чтобы увидеть больше пляжей и бухт, можно арендовать автомобиль. Для вечернего отдыха он рекомендует кафе у воды в районе Питермаай.

Палаван, Филиппины

Палаван подойдет тем, кто готов к длительному перелету ради живописных пейзажей. В отличие от дорогих курортов вроде Бора-Бора или Мальдивских островов, здесь можно найти более доступные варианты отдыха. Особенно популярны морские экскурсии между островами.

Местные перевозчики предлагают целодневные туры на лодках со свежеприготовленной рыбой на обед. Также на Палаване есть прибрежные эко-лоджи, которые могут стоить дешевле, чем жилье аналогичного уровня на более дорогих курортах.

Совет: в районе Эль-Нидо автор рекомендует утром подойти к местным причалам и узнать о возможности арендовать частную лодку с капитаном. Это может оказаться выгоднее, чем бронирование через туристические агентства, а также позволяет посетить живописные лагуны до прибытия больших экскурсионных групп.

Тенерифе, Канарские острова, Испания

Тенерифе, самый большой из Канарских островов, предлагает сочетание пляжного отдыха и активных приключений. Здесь есть побережье с черным и золотистым песком, вулканические ландшафты, сосновые леса и маршруты для пеших прогулок. За один день можно отправиться в горы, проехать через лес и отдохнуть у океана. А чтобы не переплачивать за питание, стоит искать заведения за пределами больших туристических комплексов.

Совет: автор рекомендует отправиться на север острова и найти гуачинче – это небольшие семейные заведения, которые часто работают в гаражах или на территории ферм. Там подают традиционные блюда и местное вино по доступным ценам.