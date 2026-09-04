В дельте реки Парана, недалеко от Буэнос-Айреса, расположен необычный остров Эль-Охо, пишет Discover Wildlife. Он находится посреди водоема и окружен болотистой местностью. Благодаря почти идеально круглой форме самого острова и озера вокруг него с воздуха вся конструкция действительно напоминает человеческий глаз.

Как нашли загадочный остров?

Эль-Охо привлек особое внимание в 2016 году, когда аргентинский режиссер Серхио Нойспиллер изучал снимки Google Earth в поисках возможных паранормальных явлений. Именно тогда он наткнулся на необычное образование в дельте Параны и решил разобраться, что это такое.

Впрочем, Нойспиллер не был первым, кто знал об острове. По словам местных жителей, они видели его еще до того, как он стал известен широкой аудитории. Некоторые даже считали, что это место может быть связано с древним божеством. Снимки Google Earth позволяют проследить историю острова как минимум с 2003 года. Именно тогда его уже зафиксировали на спутниковых снимках. В то же время точный момент образования Эль-Охо остается неизвестным.

Как движется остров: смотреть видео

Когда Нойспиллер сравнил снимки острова за разные годы, он заметил еще одну необычную деталь: Эль-Охо не оставался на одном месте. Остров перемещался внутри водоема и, что особенно удивительно, вращался вокруг собственной оси.

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Почему Эль-Охо может вращаться?

Эль-Охо имеет примерно 120 метров в диаметре. Он состоит преимущественно из сплетенной травы, камыша и растительных остатков. Слои органического материала под ними придают конструкции плавучесть, поэтому остров держится на поверхности воды. Именно в этом и заключается одна из особенностей Эль-Охо.

В отличие от обычного клочка суши, он не является неподвижной частью дна. Остров плавает в водоеме, а его движение, по предположениям ученых, связано с течением, циркулирующим по озеру. Считается, что это течение заставляет Эль-Охо постепенно вращаться по часовой стрелке.

Во время движения остров соприкасается с растительностью на берегах водоема и постепенно разрушает ее. Именно этот процесс, по-видимому, помог сформировать почти идеально круглые очертания как самого острова, так и озера вокруг него.

Где расположен остров: смотреть на картах

Есть ли другие плавучие острова?

Плавучие острова сами по себе не являются уникальным явлением. Подобные образования можно встретить в разных частях мира, в частности в Турции, Италии, Финляндии, США, Демократической Республике Конго и Замбии. Обычно они образуются из скоплений водной растительности. Когда водоем становится слишком глубоким для корней растений, таких как камыш, растительная масса может оторваться от дна и начать дрейфовать.

Такие плавучие участки становятся своеобразными маленькими платформами и могут служить средой обитания для водных организмов. Однако Эль-Охо отличается от многих подобных островов. Его поверхность, по описаниям, удивительно твердая, а сам остров не просто дрейфует, а вращается. Из-за этого ранее выдвигались различные предположения относительно механизма его движения.

Одно из них связывало Эль-Охо с так называемыми ледяными дисками – почти идеально круглыми кусками льда, которые могут вращаться в водоемах под воздействием течений и других природных процессов. По одной из версий, подобный механизм мог повлиять и на форму Эль-Охо: часть суши могла отделиться, после чего движение воды постепенно стирало ее края и придавало острову круглую форму.

Другое предположение связывает движение острова с естественным колодцем в болотистой местности. Такая версия могла бы объяснить плавное и последовательное движение Эль-Охо, однако оставляет вопросы относительно необычной твердости его поверхности. Чтобы исследовать явление подробнее, Нойспиллер обратился за помощью к американскому инженеру Рикардо Петрони.

Как пишет Explorerswed, они планировали собрать 50 тысяч долларов на исследование острова, однако собрать необходимую сумму не удалось. Поэтому тайна Эль-Охо до сих пор остается не до конца изученной.

Есть и другой вопрос – жизнь на самом острове. Из-за ограниченности исследований точно определить, какие именно животные обитают на Эль-Охо, сложно. Однако, учитывая его размеры и окружающую среду, предполагают, что он может быть домом для определенных видов. В дельте Параны встречаются речные выдры, широкопастные кайманы, капибары и болотные олени. Воды вокруг острова богаты рыбой и земноводными, а болотная растительность создает среду обитания для насекомых, в частности стрекоз и равнокрылых стрекоз