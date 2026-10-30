Сотни кукол на деревьях, словно из фильма ужасов: где находится это жуткое место
Некоторые туристы вместо обычных экскурсий выбирают необычные и загадочные места, которые дарят острые ощущения. Среди них – японский "город-призрак" и мексиканский остров, известный многочисленными страшными куклами.
Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, пишет Interia Styl. Накануне этого праздника можно отправиться в путешествие или открыть для себя самые загадочные места мира.
В этот период особенно интересно посещать места, овеянные жуткими легендами и мистической атмосферой. Такие поездки помогают прочувствовать истинный дух праздника и получить впечатления, отличающиеся от обычного туристического отдыха.
Какие самые мрачные места в мире?
Японский остров, который за одну ночь стал безлюдным
Хасима расположен в 12 километрах от Нагасаки. Его часто называют "городом-призраком". На протяжении десятилетий здесь работала подводная угольная шахта, поэтому это место стало одним из самых густонаселенных в мире.
Работать здесь было довольно сложно. Кроме того, на крошечном острове проживало более 5 тысяч человек. Однако когда запасы угля начали уменьшаться, рабочих мест не осталось, и жизнь на Хасиме остановилась.
Жители покинули остров за одну ночь, поэтому с 1974 года он остается полностью заброшенным.
На острове не живет ни один человек / Фото с сайта Interia Styl
Большинство зданий, где когда-то жили люди, остаются закрытыми для посетителей. Все из-за того, что они находятся в плохом техническом состоянии. Для любителей заброшенных мест такая локация может стать идеальной, однако попасть туда можно только с помощью авторизованных круизов.
Сотни кукол висят на деревьях – словно сцена из фильма ужасов
В Мексике есть остров Исла-де-лас-Муньекас, который называют Островом кукол. Эту локацию делает жуткой то, что деревья и здания украшены сотнями старых, изношенных и изуродованных кукол.
Место выглядит очень жутко / Фото National Geographic
С этим местом связана довольно страшная легенда. Владелец острова Хулиан Сантана Баррера когда-то нашел в канале тело утонувшей девочки, а вскоре обнаружил куклу, принадлежавшую ребенку.
После такой находки дух девочки словно начал его преследовать. Поэтому, чтобы задобрить его, он повесил куклу на дерево, а затем начал вешать их еще больше.
Однако его жизнь тоже закончилась трагически. В 2001 году его тело обнаружили мертвым на том же месте, где он когда-то нашел девочку. Теперь это место считается одним из самых загадочных в Мексике.