Сотни кукол на деревьях, словно из фильма ужасов: где находится это жуткое место

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Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, пишет Interia Styl. Накануне этого праздника можно отправиться в путешествие или открыть для себя самые загадочные места мира.

В этот период особенно интересно посещать места, овеянные жуткими легендами и мистической атмосферой. Такие поездки помогают прочувствовать истинный дух праздника и получить впечатления, отличающиеся от обычного туристического отдыха.

Какие самые мрачные места в мире?

Японский остров, который за одну ночь стал безлюдным

Хасима расположен в 12 километрах от Нагасаки. Его часто называют "городом-призраком". На протяжении десятилетий здесь работала подводная угольная шахта, поэтому это место стало одним из самых густонаселенных в мире.

Работать здесь было довольно сложно. Кроме того, на крошечном острове проживало более 5 тысяч человек. Однако когда запасы угля начали уменьшаться, рабочих мест не осталось, и жизнь на Хасиме остановилась.

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Жители покинули остров за одну ночь, поэтому с 1974 года он остается полностью заброшенным.

На острове не живет ни один человек / Фото с сайта Interia Styl

Большинство зданий, где когда-то жили люди, остаются закрытыми для посетителей. Все из-за того, что они находятся в плохом техническом состоянии. Для любителей заброшенных мест такая локация может стать идеальной, однако попасть туда можно только с помощью авторизованных круизов.

Сотни кукол висят на деревьях – словно сцена из фильма ужасов

В Мексике есть остров Исла-де-лас-Муньекас, который называют Островом кукол. Эту локацию делает жуткой то, что деревья и здания украшены сотнями старых, изношенных и изуродованных кукол.

Место выглядит очень жутко / Фото National Geographic

С этим местом связана довольно страшная легенда. Владелец острова Хулиан Сантана Баррера когда-то нашел в канале тело утонувшей девочки, а вскоре обнаружил куклу, принадлежавшую ребенку.

После такой находки дух девочки словно начал его преследовать. Поэтому, чтобы задобрить его, он повесил куклу на дерево, а затем начал вешать их еще больше.

Однако его жизнь тоже закончилась трагически. В 2001 году его тело обнаружили мертвым на том же месте, где он когда-то нашел девочку. Теперь это место считается одним из самых загадочных в Мексике.