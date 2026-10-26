Этот остров в Норвегии мог стать первым в мире без времени: почему местные жители не поддержали эту идею

Соммарой – это рыбацкое поселение за Полярным кругом, где природные условия влияют на привычный ритм жизни. С 18 мая по 26 июля солнце здесь не заходит за горизонт, а зимой наступает полярная ночь. Именно эта особенность легла в основу туристической кампании, которая сделала поселение известным далеко за пределами Норвегии. Журналист BBC Энтони Гэм отправился туда, чтобы выяснить, действительно ли на острове можно жить вне времени.

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Как небольшое норвежское поселение решило отменить время?

В 2019 году Соммарой оказался в центре международного внимания благодаря предложению стать первой в мире территорией, где люди могли бы жить без привязки к часам. Идея возникла из-за необычного природного явления: в течение лета солнце не заходит за горизонт почти 10 недель. В знак поддержки этой идеи часы начали вешать на мосту недалеко от поселения, а владелец местного отеля передал представителю норвежского парламента петицию с подписями жителей.

Как выглядит Соммарой летом: смотреть видео

Международные СМИ быстро подхватили эту историю, представив ее как попытку общины отказаться от привычного восприятия времени. Однако впоследствии выяснилось, что кампанию организовало государственное агентство Innovation Norway, занимающееся продвижением туризма. Некоторые жители присоединились к инициативе, но другие, по сообщениям, даже не знали о ней.

Когда роль агентства стала известна, его руководитель был вынужден публично извиниться. Впоследствии часы исчезли с моста, а кампания постепенно утратила популярность. Часть местных жителей не понимала, как можно полностью отказаться от времени, ведь отели должны определять часы заселения и выезда, кафе – время работы, а дети должны посещать школу.

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Как выглядит Соммарой зимой: смотреть видео

Действительно ли на острове живут вне привычного расписания?

Чтобы проверить, как эта идея работает на практике, журналист Энтони Гэм отправился на Соммарой. Поездка зависела от точного расписания: автобус отправлялся в 11:30, а если пассажир пропускал рейс, приходилось ждать до следующего дня. Примерно через час и 40 минут путешественник добрался до поселения, где проживает около 300 человек.

Летом и по выходным население увеличивается, ведь норвежцы приезжают сюда отдыхать в своих загородных домах. Соммарой встречает гостей разноцветными домами, небольшими гаванями и горами, вершины которых остаются покрытыми снегом даже в середине лета. Вдоль изрезанного фьордами побережья простираются воды Северной Атлантики.

Зимой в Соммарое наступает полярная ночь (на фото полярная ночь в Норвегии) / фото Canva

Одной из первых собеседниц журналиста стала польская туристка Ева Качинская. Она давно хотела увидеть полуночное солнце, а новость о необычной кампании заинтересовала ее еще больше. Дома женщина ведет насыщенную жизнь, поэтому перспектива нескольких дней без постоянных мыслей о времени казалась привлекательной.

Однако сначала она испытала разочарование: магазины и рестораны закрывались по расписанию, а стойка регистрации отеля не работала ночью. Впоследствии туристка отложила телефон и стала больше расслабляться. По ее мнению, сам разговор о времени мог быть не менее важным, чем попытка отказаться от часов.

Другой путешественник, голландец Воутер Де Вит, рассказал, что накануне полуночи купался в море, хотя солнце все еще было над горизонтом. Без часов ему было бы сложно определить, который час. Правда, вода оказалась довольно холодной.

Как местные жители относятся к этой необычной кампании?

Местные жители не слишком охотно обсуждали события 2019 года. Чрезмерное внимание со стороны СМИ и неудачная коммуникация со стороны Innovation Norway оставили у части сообщества неприятные впечатления. Некоторые люди устали от того, что кампания стала главной темой разговоров об их родном крае.

Один из сотрудников отеля, согласившийся говорить только анонимно, объяснил, что сначала эта идея была просто забавной темой для разговоров. Летом жизнь на острове и без специальных инициатив становится менее привязанной к расписанию. Если в магазине нет посетителей, владелец иногда может закрыть его, чтобы пойти на рыбалку. Дети дольше не ложатся спать, ведь на следующее утро им не нужно в школу. Многие люди находятся в отпуске, поэтому общий ритм жизни замедляется.

Однако после международного резонанса туристы начали постоянно спрашивать об отмене времени, отодвигая на второй план другие особенности поселения. По словам сотрудника отеля, сначала это не пошло на пользу Соммарою. Однако через несколько лет ситуация изменилась: интерес к кампании угас, а жизнь вернулась к привычному ритму.

Во время пребывания на Соммарое журналист решил проверить, можно ли ощутить свободу от времени без специальных правил. Он поставил будильник на 03:30, тихо покинул отель и отправился на прогулку. Улицы были пусты, вокруг царила тишина. Над водой летали чайки, а птицы из более теплых краев бродили по мелководью. Не было ни людей, ни слышимого движения транспорта.

В этой тишине журналист почувствовал неожиданную эйфорию. Солнце высоко стояло в безоблачном небе, хотя по привычным представлениям в такое время должно было быть темно. На мгновение точное время действительно утратило значение.

Жители Соммароя так и не отменили время, а магазины и отели продолжают работать по расписанию. Однако природные условия, тишина и покой позволяют хотя бы ненадолго по-другому взглянуть на повседневность. Иногда для этого достаточно отложить телефон, выйти к морю посреди ночи и позволить себе не думать о часах.

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