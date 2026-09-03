Речь идет об острове Крит, где в середине осени температура достигает 27 ℃, пишет Travel Off Path. Крит привлекает многих туристов теплой погодой, но помимо этого здесь еще есть пляжи с розовым песком, древние города и тысячелетние достопримечательности.

Почему Крит становится все более популярным?

Крит – самый большой остров Греции. В последнее время он демонстрирует заметный рост туристического спроса. В столицу Ираклион теперь приезжает больше путешественников, а оборот гостиничного сектора здесь вырос за год на 12%.

Ираклион – самый лесистый город среди всех греческих островов. Здесь проживает примерно 180 тысяч человек. Туристы любят посещать Кноссский дворец, расположенный недалеко от города. Этому археологическому комплексу около 4000 лет.



Так выглядит столица Крита / Фото Pexels

У воды знаковой достопримечательностью Ираклиона является массивная венецианская крепость XVI века Кулес. Ее характерными чертами являются мощные каменные стены, пушечные помещения и зубчатые укрепления, выходящие к морю.

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После прогулки по городу можно присоединиться к отдыху местных жителей и зайти в одно из кафе, чтобы заказать эспрессо фредо и понаблюдать за рыбацкими лодками и паромами.

Где найти розовый пляж?

Одной из самых известных достопримечательностей Крита является Элафониси. Это необычный пляж с розовым песком, который отделяет лагуну от прозрачной бирюзовой воды.

Элафониси расположен примерно в 70 километрах от города Ханья. Дорога отсюда занимает почти 2 часа.

Сюда рекомендуют приезжать в сентябре, так как в это время меньше туристов и температура более приятная. Впрочем, даже октябрь тоже может подойти для отдыха, если в разгар осеннего сезона захочется тепла.

Нежный розовый песок образовался из измельченных ракушек. Сюда любят приезжать семьи с детьми благодаря мелким лагунам.

Что стоит увидеть в Ханье?

Город Ханья также заслуживает отдельного внимания, поскольку это один из самых красивых портовых городов Крита.

Вокруг венецианской гавани расположены старинные домики пастельных оттенков, образующие своеобразную подкову. Именно эта архитектура придает городу особую атмосферу и делает его одним из самых фотогеничных мест острова.



Ханья на Крите / Фото Pexels

На набережной также можно увидеть мечеть Кючук Хасан XVII века с характерным светло-розовым куполом. А на противоположной стороне находится маяк, история которого связана с египетским периодом.

Сочетание красивых городов на Крите, теплой октябрьской погоды, доступной кухни и необычных пляжей делает остров привлекательным направлением для завершения летнего сезона.