"24 Канал" рассказывает об интересных деталях и истории острова Мяркет со ссылкой на материал финского издания Yle.fi.

Почему Мяркет разделен между двумя странами?

Märket – небольшой скалистый остров в северной части Аландского моря. Его площадь чуть превышает 5 гектаров, а размеры составляют примерно 350 на 150 метров. Для сравнения: это примерно как три больших супермаркета. Несмотря на свои небольшие размеры, остров разделен между двумя странами: граница между Финляндией и Швецией проходит прямо через Маркет.

Ее провели после войны 1808–1809 годов, когда Швеция утратила Финляндию в пользу России. Интересно, что финский маяк изначально оказался на шведской стороне границы. В 1981 году границу изменили, а Швеции компенсировали территорию, которую занимало здание. В результате вокруг маяка образовалась необычная дугообразная линия границы.

Остров Меркет /фото Харриса Легома

Сам маяк построили в 1885 году из-за опасных условий для судоходства. Вокруг острова много шхер и подводных скал, а безопасный проход для судов имеет ширину всего несколько километров. В этих водах потерпели крушение десятки судов.

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Как маяк переживал штормы?

Строительство маяка было чрезвычайно сложным. В мае 1885 года шторм унес в море строительные материалы и бараки рабочих. Строителям пришлось более 24 часов пережидать непогоду в тесной лодке. Тем летом штормы еще дважды останавливали работы и наносили материальный ущерб.

Несмотря на это, маяк завершили всего за 6 месяцев. Суровая погода остается характерной для Мяркета и сегодня. Во время сильного ветра волны могут перехлестывать через остров, поэтому оставлять там вещи опасно, а во время шторма передвигаться по скалам запрещено.

Что случилось с маяком после 1977 года?

Märket был постоянно заселен до 1977 года, когда маяк автоматизировали и последний смотритель покинул остров. После этого около 30 лет он оставался без постоянных жителей. Влага, перепады температуры и ветер быстро начали разрушать здание. Регулярно приезжали в основном радиолюбители.

В 2007 году Финское общество маяков арендовало остров у государства в обмен на его восстановление. С тех пор здесь проводятся ремонтные работы, а сотни волонтеров помогают сохранить старый маяк. Märket также интересен своей природой.

Поблизости можно увидеть колонии тюленей, а на скалах останавливаются перелетные птицы. В то же время остров остается местом с очень суровыми условиями, где жизнь в значительной степени зависит от моря и погоды.

Где расположен остров: смотреть на картах