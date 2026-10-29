Остров Азорских островов каждый год на 5 ночей погружается в темноту: кого таким образом спасают местные
Каждую осень на одном из островов Португалии на несколько ночей отключают уличное освещение. Так местные жители помогают молодым птицам добраться до океана, ведь обычные фонари могут сбить их с правильного пути. Эта необычная традиция уже помогла спасти тысячи пернатых.
Об инициативе на острове Корву рассказал фотограф Андреа Дзаненга в материале для британского издания The Guardian. Автор побывал на острове, чтобы запечатлеть, как местная община, волонтеры и защитники природы объединяются ради защиты морских птиц.
Почему на острове Корву каждый год отключают уличное освещение?
Корву – это самый маленький и самый северный остров Азорского архипелага, что принадлежит Португалии. Здесь проживает всего около 450 человек, которые каждый год осенью на 5 ночей отключают гражданское освещение, чтобы помочь молодым буревестникам Кори добраться до океана.
Инициатива возникла из-за проблемы, которую местные жители заметили еще в 1991 году. Тогда община обратила внимание на большое количество погибших молодых птиц. Оказалось, что искусственное освещение мешает им ориентироваться во время первого полета. Птенцы буревестника Кори проводят в гнездах около 3 месяцев.
Когда приходит время покидать гнезда и лететь к океану, молодые птицы определяют направление по звездам. Однако свет уличных фонарей сбивает их с курса. Вместо того чтобы лететь к воде, они попадают на освещенные улицы единственного поселка острова Вила-ду-Корву и могут разбиться.
Сначала местные жители начали самостоятельно искать птиц ночью и спасать тех, кто упал на землю. Со временем эта практика переросла в более широкую природоохранную кампанию. В 1995 году правительство Азорских островов запустило программу SOS Cagarro, посвященную защите буревестников. К ней присоединились еще 8 островов архипелага. Позже эту работу расширила Португальская ассоциация по изучению птиц (SPEA). С 2019 года Корво начал полностью отключать гражданское освещение на 5 ночей каждый год.
Как местные жители спасают молодых буревестников?
В темноте волонтеры обходят узкие улочки Вила-ду-Корву и ищут птиц, которые потеряли ориентацию и оказались на земле. К этой работе присоединяется и молодежь. Волонтеры остаются на дежурстве даже глубокой ночью, собирают спасенных пернатых и считают их.
Найденных птиц помещают в картонные коробки, где они могут безопасно провести ночь и восстановить силы. На следующий день их выпускают со скалы недалеко от океана. Так молодые буревестники получают еще один шанс успешно добраться до воды. К защите птиц присоединяются не только волонтеры, но и специалисты по охране природы.
Например, лесничий Корву Руи Пиментел работает непосредственно на месте, помогая сохранить популяцию буревестников. Отдельную угрозу для птенцов представляют кошки, которые могут нападать на них в гнездах. Поэтому команда SPEA установила возле мест гнездования ультразвуковые устройства, призванные отпугивать хищников.
Морская биолог Тания Пипа, работающая в SPEA, ежегодно приезжает на Корву с острова Сан-Мигель, крупнейшего в Азорском архипелаге. Она проверяет как естественные, так и искусственные гнезда буревестников, следя за состоянием птиц. По данным кампании SOS Cagarro, с 2015 года на Азорских островах удалось спасти более 30 тысяч молодых буревестников Кори. Около 6 тысяч из них нашли именно на Корве.
При этом жителей не обязывают выключать освещение в своих домах, хотя многие делают это добровольно. Фотограф Андреа Дзаненга рассказал, что впервые узнал об этой инициативе во время второй поездки на Корву в июне 2024 года.
До этого он уже наблюдал за буревестниками в открытом море во время предыдущих путешествий на Азорские острова. Однако о ночном отключении света он узнал только после того, как увидел соответствующую наклейку в местном магазине.
Именно это побудило его вернуться на остров и запечатлеть эту необычную практику. Особенно важно привлекать к таким инициативам молодое поколение, чтобы оно училось заботиться о природе. Для жителей острова буревестники являются неотъемлемой частью местной среды. Без этих птиц Азорские острова лишились бы части своей идентичности.
Где находится остров Корву: смотреть на картах