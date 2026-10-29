Остров Азорских островов каждый год на 5 ночей погружается в темноту: кого таким образом спасают местные

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Об инициативе на острове Корву рассказал фотограф Андреа Дзаненга в материале для британского издания The Guardian. Автор побывал на острове, чтобы запечатлеть, как местная община, волонтеры и защитники природы объединяются ради защиты морских птиц.

Почему на острове Корву каждый год отключают уличное освещение?

Корву – это самый маленький и самый северный остров Азорского архипелага, что принадлежит Португалии. Здесь проживает всего около 450 человек, которые каждый год осенью на 5 ночей отключают гражданское освещение, чтобы помочь молодым буревестникам Кори добраться до океана.

Инициатива возникла из-за проблемы, которую местные жители заметили еще в 1991 году. Тогда община обратила внимание на большое количество погибших молодых птиц. Оказалось, что искусственное освещение мешает им ориентироваться во время первого полета. Птенцы буревестника Кори проводят в гнездах около 3 месяцев.

Когда приходит время покидать гнезда и лететь к океану, молодые птицы определяют направление по звездам. Однако свет уличных фонарей сбивает их с курса. Вместо того чтобы лететь к воде, они попадают на освещенные улицы единственного поселка острова Вила-ду-Корву и могут разбиться.

Сначала местные жители начали самостоятельно искать птиц ночью и спасать тех, кто упал на землю. Со временем эта практика переросла в более широкую природоохранную кампанию. В 1995 году правительство Азорских островов запустило программу SOS Cagarro, посвященную защите буревестников. К ней присоединились еще 8 островов архипелага. Позже эту работу расширила Португальская ассоциация по изучению птиц (SPEA). С 2019 года Корво начал полностью отключать гражданское освещение на 5 ночей каждый год.

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Как местные жители спасают молодых буревестников?

В темноте волонтеры обходят узкие улочки Вила-ду-Корву и ищут птиц, которые потеряли ориентацию и оказались на земле. К этой работе присоединяется и молодежь. Волонтеры остаются на дежурстве даже глубокой ночью, собирают спасенных пернатых и считают их.

Найденных птиц помещают в картонные коробки, где они могут безопасно провести ночь и восстановить силы. На следующий день их выпускают со скалы недалеко от океана. Так молодые буревестники получают еще один шанс успешно добраться до воды. К защите птиц присоединяются не только волонтеры, но и специалисты по охране природы.

Например, лесничий Корву Руи Пиментел работает непосредственно на месте, помогая сохранить популяцию буревестников. Отдельную угрозу для птенцов представляют кошки, которые могут нападать на них в гнездах. Поэтому команда SPEA установила возле мест гнездования ультразвуковые устройства, призванные отпугивать хищников.

Лесничий Корву Руи Пиментел держит птицу / фото Андреа Дзаненга

Морская биолог Тания Пипа, работающая в SPEA, ежегодно приезжает на Корву с острова Сан-Мигель, крупнейшего в Азорском архипелаге. Она проверяет как естественные, так и искусственные гнезда буревестников, следя за состоянием птиц. По данным кампании SOS Cagarro, с 2015 года на Азорских островах удалось спасти более 30 тысяч молодых буревестников Кори. Около 6 тысяч из них нашли именно на Корве.

При этом жителей не обязывают выключать освещение в своих домах, хотя многие делают это добровольно. Фотограф Андреа Дзаненга рассказал, что впервые узнал об этой инициативе во время второй поездки на Корву в июне 2024 года.

До этого он уже наблюдал за буревестниками в открытом море во время предыдущих путешествий на Азорские острова. Однако о ночном отключении света он узнал только после того, как увидел соответствующую наклейку в местном магазине.

Именно это побудило его вернуться на остров и запечатлеть эту необычную практику. Особенно важно привлекать к таким инициативам молодое поколение, чтобы оно училось заботиться о природе. Для жителей острова буревестники являются неотъемлемой частью местной среды. Без этих птиц Азорские острова лишились бы части своей идентичности.

Где находится остров Корву: смотреть на картах