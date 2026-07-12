Этот остров в Греции ждет туристический бум: посетите его раньше всех

В последние годы Греция переживает настоящий туристический бум – летом большинство островов страны переполнены туристами со всего мира. Однако есть один остров, который называют настоящей "скрытой жемчужиной", о которой вот-вот узнают все.

Речь идет об острове Карпатос в Эгейском море. Здесь, в отличие от шумных Санторини и Миконоса, до сих пор царит та самая островная атмосфера спокойствия. О том, почему этот остров стоит посетить как можно скорее, рассказывает Travel Off Path.

Почему Карпатос набирает популярность?

Карпатос – это второй по величине остров архипелага Додеканес, на котором насчитывается более 50 нетронутых пляжей.

Сейчас Карпатос – одно из самых обсуждаемых греческих направлений в туристических кругах. В стране, которая так сильно пострадала от массового туризма, Карпатос остается местом, где островная жизнь до сих пор кажется нетронутой и аутентичной, а побережье не является площадкой для застройщиков элитной недвижимости,

– отметило издание.

На острове есть небольшой международный аэропорт, поэтому добраться до него можно прямым рейсом, например, из итальянской Вероны, или же лететь в Афины и пересаживаться на внутренний рейс до Карпатоса или на паром. Но дешевле всего будет именно прямой рейс из Вероны – стоимость перелета в одну сторону начинается от 45 долларов.

Карпатос подойдет тем туристам, которые ценят спокойствие, аутентичную атмосферу и путешествия. Море здесь имеет невероятный бирюзовый цвет, а большинство пляжей напоминают открытки. Туристам обязательно стоит посетить белоснежный галечный пляж Апелла, расположенный среди скал. На берегу есть таверна, где можно вкусно пообедать свежими морепродуктами на гриле.



Пляж Апелла на острове Карпатос / Фото christoskontas

В 15 минутах езды от Апеллы находится пляж Кира Панагия в живописной бухте. Над ним возвышается побеленная церковь, крыша которой не синего цвета, как на Санторини, а насыщенного красного. Она выглядит невероятно на фоне синего моря.



Церковь с красной крышей на острове Карпатос / Фото Travel Off Path

Карпатос славится не только живописными пляжами, но и горными деревнями. Туристам стоит запланировать поездку в Олимпос, где есть дома пастельных тонов и невероятные пейзажи.

Деревня Олимпос / Фото Travel Off Path

Карпатос – это идеальное место, чтобы сбежать от городской суеты. На этом острове действительно можно отдохнуть душой. Однако совсем скоро Карпатос может утратить этот шарм, ведь о нем узнает все больше туристов. Поэтому эксперты советуют запланировать отпуск на Карпатосе уже в ближайшее время.