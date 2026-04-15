Здесь жили тысячи людей, а теперь никого: как выглядит самый жуткий остров Японии

Когда-то остров Хасима был символом индустриального прорыва Японии и домом для тысяч людей, однако его история имеет и темную сторону. Во время Второй мировой войны здесь использовали принудительный труд: тысячи корейцев и китайцев вынуждены были работать в опасных шахтах в изнурительных условиях.

Примерно в 15 километрах от города Нагасаки расположен один из самых жутких заброшенных островов Японии Хасима, более известный как Гунканджима или "Остров-линкор". Когда-то он был символом стремительной индустриализации страны, а сегодня – это руины, что постепенно поглощает природа, рассказывает All That's Interesting.

Что произошло с островом Хасима?

Остров начал активно развиваться в конце 19 века после того, как компания Mitsubishi приобрела его и начала добычу угля под морским дном. Здесь возвели бетонные многоэтажки, школу, больницу и другие объекты инфраструктуры. В 1959 году население острова достигло более 5 тысяч человек, что сделало его одним из самых густонаселенных мест в мире.

Однако с переходом Японии на нефть в 1970-х годах шахты закрыли. В 1974 году остров полностью опустел – люди покинули его всего за несколько месяцев. Без ухода здания начали разрушаться, а территория постепенно превратилась в заброшенную зону.

Сейчас Хасима привлекает туристов со всего мира. С 2015 года остров входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2009 года часть территории открыли для посетителей. В то же время большинство зданий остаются опасными и закрытыми из-за риска обвалов. Впрочем, история острова имеет и темную сторону.

Остров Хасима / фото Canva

Во время Второй мировой войны здесь использовали принудительный труд – на шахтах работали тысячи корейцев и китайцев в тяжелых и опасных условиях. По разным оценкам, более тысячи человек погибли из-за истощения, недоедания и аварии.

Именно поэтому вокруг Хасимы до сих пор идут споры. Часть исследователей и стран настаивает, что остров должен рассматриваться не только как символ индустриального прорыва Японии, но и как напоминание о трагедии военного времени.

