Жизнь внутри действующего вулкана: почему сотни людей не покидают опасный остров

Жизнь рядом с действующим вулканом для большинства людей кажется слишком рискованной. Однако в Японии есть небольшой остров, жители которого сознательно остаются в месте, где в любой момент природа может вновь напомнить о своей силе. Несмотря на трагическое прошлое, они не собираются покидать свой дом.

В то время как большинство людей избегает опасных природных зон, жители японского острова Аогасима уже на протяжении многих поколений живут буквально внутри действующего вулкана. Как сообщает журнал Smithsonian, последнее большой извержение в конце XVIII века унесло жизни почти половины населения острова, однако это не помешало людям вернуться сюда и восстановить свои дома.

Что произошло во время последнего извержения вулкана?

Для жителей Аогасимы 1785 год навсегда остался самой трагической страницей в истории острова. 18 мая начались сильные землетрясения, после чего вулкан начал выбрасывать в воздух огромные столбы газа, дыма, камней и пепла. Когда ситуация стала критической, жители были вынуждены эвакуироваться.

Как выглядит остров Аогасима: смотреть видео

Из 327 человек спастись смогла лишь примерно половина, остальные погибли во время катастрофы. Несмотря на то, что вулкан и сегодня официально считается активным и находится под постоянным наблюдением Японского метеорологического агентства, люди продолжают жить на острове, осознавая возможность нового извержения.

Почему люди не покидают опасный остров?

Одним из жителей острова является государственный служащий Масанубу Йошида, который проживает на Аогасиме уже более 15 лет. По его словам, он не хочет постоянно думать о возможной катастрофе.

Никто не может победить природу,

– объясняет он.

Вместо этого мужчина ценит то, что дает ему жизнь на острове. Поселенок расположен внутри внешней стены огромной кальдеры, образовавшейся после древних вулканических извержений. Вокруг густые леса, океан и почти нетронутая природа.

Многие местные жители занимаются рыболовством или фермерством, а на самом острове есть собственное производство соли, японского алкогольного напитка шочо, небольшие магазины, гостевые дома и даже автомастерская. Жители в основном передвигаются на автомобилях, ведь из-за сильного ветра и частых дождей велосипеды здесь используют редко.

Почему жизнь внутри вулкана особенная?

Активный вулкан приносит не только опасность, но и пользу. Благодаря геотермальной активности на острове работают природные горячие источники и сауны. Туристы рассказывают, что на горячих паровых источниках можно даже приготовить еду, например, яйца или другие простые блюда.

Популярными занятиями среди местных жителей являются рыбалка, пешие походы, кемпинг и плавание. Правда, из-за высоких скалистых берегов добраться до моря можно далеко не везде. Несмотря на удаленность, Аогасима имеет транспортное сообщение с материковой Японией. Добраться до острова можно на пароме или вертолете.

Сам Йошида несколько раз в год ездит в Токио по делам, но каждый раз радуется возвращению домой. По его словам, многомиллионный город кажется слишком многолюдным, тогда как на острове можно почувствовать настоящую тишину и единение с природой.

В настоящее время вулкан остается спокойным. Японское метеорологическое агентство сообщает, что с момента введения современной системы вулканических предупреждений в 2007 году для Аогасимы не объявлялось ни одного такого предупреждения. Именно поэтому местные жители продолжают наслаждаться жизнью на одном из самых уникальных островов Японии, надеясь, что природа еще долго будет к ним благосклонна.