Поки більшість людей уникає небезпечних природних зон, жителі японського острова Аогасіма вже багато поколінь живуть буквально всередині активного вулкана. Як повідомляє Smithsonian magazine, останнє велике виверження наприкінці 18 століття забрало життя майже половини населення острова, однак це не завадило людям повернутися сюди і відбудувати свої домівки.

Що сталося під час останнього виверження вулкана?

Для мешканців Аогасіми 1785 рік назавжди залишився найтрагічнішою сторінкою в історії острова. 18 травня почалися сильні землетруси, після чого вулкан почав викидати у повітря величезні стовпи газу, диму, каміння та попелу. Коли ситуація стала критичною, жителі були змушені евакуюватися.

Як виглядає острів Аогасіма: дивитись відео

Із 327 людей врятуватися змогла лише приблизно половина, решта загинули під час катастрофи. Попри те, що вулкан і сьогодні офіційно вважається активним та перебуває під постійним наглядом Японського метеорологічного агентства, люди продовжують жити на острові, усвідомлюючи можливість нового виверження.

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Чому люди не залишають небезпечний острів?

Одним із жителів острова є державний службовець Масанубу Йошида, який проживає на Аогасімі вже понад 15 років. За його словами, він не хоче постійно думати про можливу катастрофу.

Ніхто не може перемогти природу,

– пояснює він.

Натомість чоловік цінує те, що дає йому життя на острові. Селище розташоване всередині зовнішньої стіни величезної кальдери, яка утворилася після давніх вулканічних вивержень. Навколо густі ліси, океан і майже незаймана природа.

Багато місцевих жителів займаються рибальством або фермерством, а сам острів має власне виробництво солі, японського алкогольного напою шочу, невеликі магазини, гостьові будинки та навіть автомайстерню. Жителі переважно пересуваються автомобілями, адже через сильний вітер і часті дощі велосипеди тут використовують рідко.

Чим особливе життя всередині вулкана?

Активний вулкан приносить не лише небезпеку, а і користь. Завдяки геотермальній активності на острові працюють природні гарячі джерела та сауни. Туристи розповідають, що на гарячих парових отворах можна навіть приготувати їжу, наприклад, яйця чи інші прості страви.

Популярними заняттями серед місцевих є риболовля, піші походи, кемпінг і плавання. Щоправда, через високі скелясті береги дістатися до моря можна далеко не всюди. Попри віддаленість, Аогасіма має сполучення з материковою Японією. Дістатися до острова можна поромом або вертольотом.

Сам Йошида кілька разів на рік їздить до Токіо у справах, але щоразу радіє поверненню додому. За його словами, багатомільйонне місто здається надто людним, тоді як на острові можна відчути справжню тишу та єднання з природою.

Наразі вулкан залишається спокійним. Японське метеорологічне агентство повідомляє, що з моменту запровадження сучасної системи вулканічних попереджень у 2007 році для Аогасіми не оголошували жодного такого попередження. Саме тому місцеві жителі продовжують насолоджуватися життям на одному з найунікальніших островів Японії, сподіваючись, що природа ще довго залишатиметься прихильною до них.