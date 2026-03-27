Не такие безопасные, как кажутся: 5 ошибок тех, кто впервые едет в Карпаты весной

Весенние Карпаты кажутся идеальной локацией для побега от городского шума. В горах в этот период зелень уже пробивается сквозь серые склоны, появляются крокусы, а спокойная атмосфера позволяет полностью перезагрузиться. Однако в этот "переходный сезон" Карпаты могут быть очень непредсказуемыми, а потому к походу надо хорошо подготовиться.

Весенние Карпаты не так безопасны, как кажутся на первый взгляд. Туристы, которые впервые едут в горы весной, часто делают типичные ошибки. Подробнее о них рассказывает 24 Канал.

Читайте также Более 3 недель ее покоряли на автомобиле: чего вы точно не знали о самой высокой горе Украины

Какие распространенные ошибки делают туристы, которые едут в Карпаты весной?

1. Недооценивают погоду. Весна в Карпатах – это не про стабильное тепло, даже если его обещает прогноз погоды. Внизу в селах может быть +15 градусов, а в горах – снег, ветер и мороз. По сути, за один день туристы могут пережить 4 разных времени года. Именно поэтому очень важно одеваться многослойно, чтобы можно было закутаться, когда холодно, и снять лишнее, когда станет жарко. "Новости Закарпатья" советуют одеваться по методу "капусты", чтобы не простудиться.

2. Выбирают маршрут "на глаз". Многие туристы не планируют маршрут по горам заранее, потому что думают, что просто пойдут туда, где видят глаза. Однако весной даже простые маршруты становятся сложнее из-за болота, талого снега и скользких камней. Типичная ошибка – выбрать маршрут по красивым фото, а не по уровню сложности.

3. Игнорируют правильную обувь. Многие ошибочно считают обычные кроссовки хорошим выбором для весеннего похода в горы. На самом деле уже в первой луже вы намочите ноги, и поход будет испорчен. Важно выбирать треккинговые водостойкие ботинки с хорошей подошвой.

4. Планируют как летом. Весной световой день короче, чем летом – это важно учитывать при планировании маршрута. Некоторые ошибочно строят амбициозные планы, как в июле, потому что думает, что успеет все увидеть. Однако темнота наступает быстрее.

5. Недооценивают безопасность. Весной в Карпатах повышенный уровень воды в реках, возможны оползни, туман и плохая видимость. Даже простой маршрут может стать рискованным. Очень важно сообщить близких и спасателей о своем маршруте и иметь заряженный телефон.

Что должны сделать все, кто идет в поход в горы?

Как пишет УНИАН, туристы должны обязательно зарегистрироваться у спасателей перед восхождением. Это надо делать на официальных сайтах ГСЧС в Закарпатской или Ивано-Франковской областях. Кроме того, спасатели советуют загрузить на телефон приложение "Порятунок в горах", через который туристы могут отправить сигнал, что им нужна помощь.

Интересно В Италии ищут добровольцев, которые бесплатно будут жить в Альпах месяц: за это еще и платят

Куда поехать в Карпатах?