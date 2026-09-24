Николаевщина, которую стоит посетить осенью: украинцам подготовили готовый туристический маршрут

В Украине появилась возможность отправиться в путешествие по уже готовому маршруту, не тратя много времени на самостоятельное планирование. Первым направлением стала Николаевщина – регион, который предлагают открыть для себя через природу, локальные производства и знакомство с местными людьми.

Новый функционал запустила национальная программа "Путешествие к себе. Пути восстановления" на платформе dosebe.travel. Первый маршрут уже протестировали украинские инфлюенсеры, а теперь им могут воспользоваться и другие путешественники.

Что входит в новый маршрут по Николаевской области?

Путешествие начинается с регионального ландшафтного парка "Гранитно-степное Побужье". Далее маршрут ведет к творческим мастерским, местным виноделам и фермерам, а завершить путешествие предлагают на природе у Тилигульского лимана. Сам маршрут сочетает в себе различные форматы отдыха. Путешественников ждут пешие прогулки, мастер-классы, знакомство с крафтовыми производителями и природными локациями.

Авторы проекта отмечают, что осень подходит для такой поездки благодаря мягкому солнцу, прохладным вечерам и ярким природным пейзажам. По замыслу программы, путешествие должно дать возможность не только увидеть новые места, но и провести время в спокойной атмосфере, ближе к природе и людям.

В августе 2026 года маршрут вместе с командой проекта протестировали украинские инфлюенсеры: Евгений Клопотенко, Макс Узол и Оля Манько, Евгений Синельников, Александр Терен, Алина Острожская и София Безверха. По их опыту, путешествие по Николаевской области сочетает в себе тишину, природные локации и активности, которые позволяют изменить привычный ритм жизни.

Осень идеально подходит для такой поездки / фото предоставлены 24 Каналу

Как будут работать готовые маршруты?

Новый функционал на платформе dosebe.travel был создан для того, чтобы упростить планирование внутренних путешествий. Авторскими маршрутами в рамках программы делятся лидеры мнений, предприниматели, эксперты и команда проекта.

Мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать путешествия по Украине эффективным способом восстановления, и стремимся предоставить путешественникам информацию о местах, которые помогут раскрыть нашу историю, культуру и уникальную природу. В то же время это важный инструмент поддержки ответственного местного бизнеса, который работает легально и платит налоги. Запуск готовых решений – туристических маршрутов – поможет сбалансировать нагрузку на популярные направления и разнообразить опыт путешествий. Николаевская область в качестве первого направления выбрана не случайно – это регион с невероятным потенциалом и людьми, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке и внимании,

– рассказывает Наталья Табака, глава Государственного агентства развития туризма Украины.

Готовые маршруты будут включать не только туристические достопримечательности. В их состав войдут места проживания, природные, культурные и спортивные зоны, мастерские, местные производства, гастрономические заведения и другие места, которые могут заинтересовать путешественников. При этом все локации проходят отбор командой проекта, Комиссией и Экспертной Радой программы.

При оценке учитывается соответствие философии программы, установленным критериям и требованиям законодательства. В программу попадают только те локации, которые работают легально, платят налоги и соответствуют обязательным требованиям. Отдельно на платформе отмечаются безбарьерные локации. Это должно помочь людям с инвалидностью и маломобильным группам населения планировать поездки с учетом доступности мест.

Готовые маршруты будут включать не только туристические достопримечательности / фото предоставлено 24 Каналу

Зачем привлекли украинских инфлюенсеров?

Николаевская область стала первым направлением, которое протестировали не только авторы маршрута, но и известные украинские инфлюенсеры. По словам команды проекта, такой формат позволил получить непосредственный опыт прохождения маршрута и показать его аудитории.

В августе мы запустили платформу dosebe.travel в тестовом режиме в качестве базовой MVP-версии. Команда активно работает над ее масштабированием. Поэтому готовые авторские маршруты – первый дополнительный функционал, который мы открываем для пользователей. Готовые маршруты с верифицированными участниками позволяют путешествовать с комфортом и одновременно поддерживать местный бизнес. Привлечение инфлюенсеров к тестированию путешествия по Николаевской области помогло нам получить реальный опыт и рассказать о нем аудитории. Надеемся вдохновить путешественников открывать для себя Украину, имея под рукой надежный план действий,

– отмечает Мария Липяцкая, глава BRAND UKRAINE.

Маршрут протестировали не только авторы маршрута, но и известные украинские инфлюенсеры / фото предоставлены для 24 Канала

Платформа dosebe.travel стала практическим продолжением национальной кампании "К себе через родные", которую 11 августа запустили Государственное агентство развития туризма Украины и BRAND UKRAINE в сотрудничестве с Saatchi&Saatchi Ukraine. Сайт задуман как личный помощник для путешественников. Он помогает составить маршрут восстановления в соответствии с индивидуальными потребностями, интересами и запросами пользователя.

Платформа разработана при поддержке Швейцарско украинского проекта "Сплоченность и региональное развитие Украины" (UCORD), который реализуется при поддержке Швейцарии и NIRAS Sweden AB. Помимо сайта, проект развивает страницы "Путешествия к себе" в инстаграме, Facebook и Threads.

Их позиционируют как цифровое пространство, которое должно вдохновлять замедлить темп, восстановить силы и по-новому открыть для себя Украину. Первый готовый маршрут уже доступен на платформе dosebe.travel. В дальнейшем авторы проекта планируют расширять функционал и добавлять новые маршруты по Украине.