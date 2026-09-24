Новий функціонал запустила національна програма "Подорож до себе. Шляхи відновлення" на платформі dosebe.travel. Перший маршрут уже протестували українські впливовці, а тепер ним можуть скористатися інші мандрівники.

Що входить до нового маршруту Миколаївщиною?

Подорож починається з регіонального ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя". Далі маршрут веде до творчих майстерень, місцевих виноробів і фермерів, а завершити мандрівку пропонують на природі біля Тилігульського лиману. Сам маршрут поєднує різні формати відпочинку. На мандрівників чекають піші прогулянки, майстер-класи, знайомство з крафтовими виробниками та природними локаціями.

Автори проєкту зазначають, що осінь підходить для такої поїздки завдяки м'якому сонцю, прохолодним вечорам і яскравим природним пейзажам. За задумом програми, подорож має дати можливість не лише побачити нові місця, а і провести час у спокійнішій атмосфері, ближче до природи та людей.

У серпні 2026 року маршрут разом із командою проєкту протестували українські впливовці: Євген Клопотенко, Макс Узол та Оля Манько, Євген Синельников, Олександр Терен, Аліна Острозька та Софія Безверха. За їхнім досвідом, подорож Миколаївщиною поєднує тишу, природні локації та активності, які дозволяють змінити звичний ритм.

Осінь ідеально підходить для такої поїздки / фото надані для 24 Каналу

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Як працюватимуть готові маршрути?

Новий функціонал на платформі dosebe.travel створили для того, щоб спростити планування внутрішніх подорожей. Авторськими маршрутами в межах програми ділитимуться лідери думок, підприємці, експерти та команда проєкту.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб зробити подорожі Україною дієвим способом відновлення і прагнемо надати мандрівникам інформацію про локації, які допоможуть розкрити нашу історію, культуру та унікальну природу. Водночас це важливий інструмент підтримки відповідального локального бізнесу, який працює легально та сплачує податки. Запуск готових рішень – туристичних маршрутів – допоможе збалансувати навантаження на популярні дестинації та урізноманітнити досвід подорожей. Миколаївщина як перший напрямок обрана не випадково – це регіон з неймовірним потенціалом та людьми, які сьогодні потребують нашої підтримки та уваги,

– розповідає Наталя Табака, голова Державного агентства розвитку туризму України.

Готові маршрути включатимуть не лише туристичні пам'ятки. До них входитимуть місця проживання, природні, культурні та спортивні простори, майстерні, локальні виробництва, гастролокації та інші місця, які можуть зацікавити мандрівників. При цьому всі локації проходять відбір командою проєкту, Комісією та Експертною радою програми.

Під час оцінювання враховують відповідність філософії програми, встановленим критеріям та вимогам законодавства. До програми потрапляють лише локації, які працюють легально, сплачують податки та відповідають обов'язковим вимогам. Окремо на платформі позначають безбар'єрні локації. Це має допомогти людям з інвалідністю та маломобільним групам населення планувати поїздки з урахуванням доступності місць.

Готові маршрути включатимуть не лише туристичні пам'ятки / фото надані 24 Каналу

Навіщо залучили українських впливовців?

Миколаївщина стала першим напрямком, який протестували не лише автори маршруту, а і відомі українські впливовці. За словами команди проєкту, такий формат дозволив отримати безпосередній досвід проходження маршруту та показати його аудиторії.

У серпні ми запустили платформу dosebe.travel у тестовому режимі як базову MVP-версію. Команда активно працює над її масштабуванням. Тож готові авторські маршрути – перший додатковий функціонал, який ми відкриваємо для користувачів. Готові маршрути з верифікованими учасниками дозволяють подорожувати комфортно і водночас підтримувати локальні бізнеси. Залучення впливовців до тестування подорожі Миколаївщиною допомогло нам отримати живий досвід та розповісти про нього аудиторії. Сподіваємося надихнути мандрівників відкривати для себе Україну, маючи під рукою надійний план дій,

– зазначає Марія Липяцька, голова BRAND UKRAINE.

Напрямком протестували не лише автори маршруту, а і відомі українські впливовці / фото надані для 24 Каналу

Платформа dosebe.travel стала практичним продовженням національної кампанії "До себе через рідне", яку 11 серпня запустили Державне агентство розвитку туризму України та BRAND UKRAINE у співпраці з Saatchi&Saatchi Ukraine. Сайт задуманий як персональний помічник для мандрівників. Він допомагає сформувати маршрут відновлення відповідно до індивідуальних потреб, інтересів та запитів користувача.

Платформу розробили за підтримки Швейцарсько-українського проєкту "Згуртованість та регіональний розвиток України", UCORD, який впроваджується за підтримки Швейцарії NIRAS Sweden AB. Окрім сайту, проєкт розвиває сторінки "Подорожі до себе" в Instagram, Facebook та Threads.

Їх позиціонують як цифровий простір, який має надихати сповільнитися, відновити сили та по-новому відкривати Україну. Перший готовий маршрут уже доступний на платформі dosebe.travel. Надалі автори проєкту планують масштабувати функціонал і додавати нові маршрути Україною.