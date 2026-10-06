Осень в Европе: куда отправиться в незабываемое путешествие

Осенью в Европе есть немало туристических направлений, которые интересны не только своими осенними пейзажами. В этот период можно съездить на море, посетить популярные города без летнего наплыва туристов или продлить купальный сезон.

Travel Off Path собрали несколько мест, которые особенно хорошо подходят для осенней поездки. Среди них – теплый Тенерифе, спокойный Дубровник, а также популярный Санторини, где в сентябре и октябре значительно меньше туристов.

Куда поехать осенью?

Тенерифе, Канарские острова, Испания

На Тенерифе осень совсем не такая, к какой привыкли в большинстве стран Европы. Благодаря расположению недалеко от побережья Западной Африки на острове в течение года сохраняется теплая погода, поэтому он подходит для тех, кто хочет продлить сезон отдыха у океана.

Здесь можно совместить пляжный отдых с прогулками по природным маршрутам. Например, утром можно провести время на побережье с черным вулканическим песком, а после обеда отправиться в национальный парк Тейде, чтобы увидеть лавовые поля, напоминающие другую планету.

Тенерифе сочетает природные локации с испанской культурой и развитой туристической инфраструктурой. Здесь путешественники могут окунуться в атмосферу летнего отпуска даже тогда, когда в других частях Европы уже холодно.

Дубровник, Хорватия

Осенью Дубровник совсем не такой, как в разгар лета. В высокий сезон Старый город заполняют множество туристов с круизных лайнеров, а жара затрудняет длительные прогулки.

Осенью же ситуация меняется: круизные лайнеры покидают город, температура становится более комфортной для прогулок, а на улицах значительно спокойнее.

Город расположен на берегу Адриатического моря. Путешественникам советуют запланировать прогулку по городским крепостным стенам за несколько часов до захода солнца. В это время мягкий золотистый свет подчеркивает крыши и синие известняковые улицы.

Санторини, Греция

Летом Санторини переполнен огромным количеством туристов, высокими ценами и жарой. В конце сентября и в октябре же остров становится значительно спокойнее, хотя море по-прежнему остается достаточно теплым для купания.

Особенно заметна разница в Ие. Если летом за лучшие места для наблюдения за закатом приходится буквально бороться, то осенью можно гораздо спокойнее наслаждаться знаменитыми пейзажами.

Белые дома и голубые купола расположены на краю затопленного вулканического кратера, создавая тот самый пейзаж, ради которого туристы приезжают на Санторини.

Алгарве, Португалия

Южный регион Португалии Алгарве известен золотыми пляжами и высокими морскими скалами. В октябре основная часть летних туристов покидает курорты, однако теплая погода все еще сохраняется, а солнце продолжает прогревать побережье.

Однако осенью Атлантика становится более бурной, поэтому этот период подойдет тем, кто любит серфинг или прогулки у океана.

Одной из самых известных природных достопримечательностей региона являются морские пещеры Бенагил. Осенью к ним можно отправиться на небольшой лодке и не тратить время на борьбу за свободное место на переполненном пляже.

Для активных путешественников подойдет маршрут "Семь висячих долин". Он проходит вдоль края прибрежных скал и считается одним из лучших европейских маршрутов для трейлраннинга.